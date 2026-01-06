Pesca ilegal: ¿Cómo atrapan a los pescadores furtivos en Neuquén?

La dirección provincial de fauna cuenta con 122 agentes en todo el territorio destinados a fiscalizar y controlar. Además, incorporaron 52 cámaras de monitoreo ambiental.

La provincia de Neuquén aplicó en el inicio de esta temporada de pesca una estrategia integral de seguridad rural y ambiental para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra fauna regional. Las acciones implementadas combinan la presencia territorial de agentes, los controles en rutas y la planificación operativa y tecnología.

En diálogo con el programa Línea Abierta de LU5 , el director provincial de fauna, Nicolás Lagos , aseguró que el foco está puesto en combatir la pesca ilegal , una práctica que se repite cada verano y que, según las autoridades, suele tener fines de comercialización ilegal.

El caso más reciente, ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura del embalse Alicurá , donde se secuestró una importante cantidad de truchas arcoíris obtenidas de forma clandestina.

¿Cómo funcionan los operativos?

De acuerdo a las declaraciones del funcionario, los procedimientos combinan controles móviles, fiscalizaciones en rutas y accesos, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que permiten actuar con rapidez. En el primer fin de semana del año se labraron 65 actas de infracción:

Cinco por exceso de captura de trucha.

por exceso de captura de trucha. Sesenta por fogones no autorizados y otras faltas ambientales.

Lagos precisó que en lo que va de la temporada de pesca, que inició el 1.º de noviembre pasado, ya se aplicaron alrededor de 350 multas.

Las multas por infracciones a la normativa de fauna (Ley Provincial N.º 2539) tienen hoy un rango que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves. Lagos aclaró que la provincia se encuentra en un proceso de actualización del valor de las sanciones.

En cuanto al cobro, el director provincial de Fauna indicó que entre el 35% y el 40% de las multas se pagan en forma voluntaria. El procedimiento contempla notificación formal al infractor, si no hay respuesta en 15 días, se envía carta documento, y de persistir el incumplimiento, la sanción pasa a Fiscalía, donde finalmente se ejecuta el cobro. “Puede tardar más o menos, pero la multa se termina cobrando”, remarcó.

¿Qué se hace con la mercadería decomisada?

Un aspecto central del control es el destino del decomiso. Lagos explicó que, cuando el producto se encuentra en buen estado sanitario, las truchas decomisadas se donan. Entre los destinos habituales se encuentran comedores comunitarios, asilos de adultos mayores y organizaciones sociales.

Cuando se trata de fauna silvestre viva secuestrada por tráfico ilegal, se activa un protocolo de reubicación y recuperación, que incluye centros especializados y seguimiento veterinario, con el objetivo final de reinsertar los animales en su hábitat cuando las condiciones lo permiten.

La Dirección Provincial de Fauna cuenta con 25 delegaciones regionales y 122 agentes de conservación, lo que garantiza cobertura permanente en todo el territorio neuquino. Durante 2025 se consolidó un sistema integral que incluye 52 cámaras de monitoreo ambiental instaladas en puntos estratégicos para detectar caza y pesca furtiva y 55 antenas de internet satelital que aseguran conectividad en zonas de difícil acceso.

Parte de este equipamiento también se comparte con la Policía de Neuquén y áreas de emergencia, fortaleciendo el trabajo conjunto en rutas, áreas rurales y corredores turísticos.

En la Ley de Protección de Fauna Silvestre está vedada la caza del guanaco.

Las denuncias, un aporte fundamental

Lagos subrayó que el rol de la ciudadanía es clave. Actualmente, reciben alrededor de 500 llamados semanales por denuncias vinculadas a la caza y pesca ilegal, venta clandestina de fauna, animales silvestres heridos o situaciones de riesgo ambiental.

Las denuncias pueden realizarse al 0800-555-6636, una línea que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.

“La fauna y el ambiente se cuidan entre todos”, afirmó el funcionario y valoró el aumento de la conciencia social, reflejado en casos recientes de animales rescatados y devueltos a su entorno natural.