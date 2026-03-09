Israel inició una nueva ola de ataques en el sur de Beirut, contra infraestructura de Hezbollah

El ejército israelí advirtió que atacaría sucursales de Al-Qard al-Hassan, una firma financiera vinculada a Hezbollah.
Israel lanzó este lunes una nueva ola de ataques aéreos contra el suburbio sur de Beirut (Líbano). Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ejército afirmó en un comunicado que su objetivo son las infraestructuras de Hezbollah.
Imágenes transmitidas en vivo por AFPTV mostraron grandes columnas de humo que se elevaban desde la zona, considerada un bastión del grupo armado respaldado por Irán.
Más temprano, el ejército israelí advirtió que atacaría sucursales de Al-Qard al-Hassan, una firma financiera vinculada a Hezbollah que opera principalmente en zonas bajo influencia del grupo. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, informó el Ejército mediante un comunicado en el cual no brindó más detalles.
En tanto, se supo que, horas antes, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, habpia informado que Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.
