Siguen los palos en las rutas neuquinas: tremendo vuelco en el norte neuquino
El vuelco tuvo lugar en la ruta 57 en una sinuosa bajada.
Un impresionante siniestro vial se registró este domingo en la ruta provincial 57. Una camioneta protagonizó un vuelco en un sector conocido como bajada de Lileo, en el norte de la provincia de Neuquén.
Personal de emergencia trabaja en la zona y se aguarda información oficial sobre lo ocurrido. Por el momento se desconoce el estado del o los ocupantes.
Noticia en desarrollo
