El clima en Neuquén

icon
26° Temp
47% Hum
Policiales
La Mañana rutas

Siguen los palos en las rutas neuquinas: tremendo vuelco en el norte neuquino

El vuelco tuvo lugar en la ruta 57 en una sinuosa bajada.

Siguen los palos en las rutas neuquinas: tremendo vuelco en el norte neuquino

Un impresionante siniestro vial se registró este domingo en la ruta provincial 57. Una camioneta protagonizó un vuelco en un sector conocido como bajada de Lileo, en el norte de la provincia de Neuquén.

Personal de emergencia trabaja en la zona y se aguarda información oficial sobre lo ocurrido. Por el momento se desconoce el estado del o los ocupantes.

accidente bajada de lileo 2

Noticia en desarrollo

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel