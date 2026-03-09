Las 7 funciones ocultas de WhatsApp que seguro desconocías

La plataforma de mensajería, WhatsApp , tiene varias opciones y herramientas poco conocidas, pero que pueden resultar muy útiles .

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo , con 3.000 millones de usuarios mensuales activos. Lanzada en 2009, en estos 16 años tuvo una evolución constante. Pensada para enviar texto, ahora permite compartir fotos, videos y audios, y hasta hacer videollamadas. Sin embargo, también cuenta con varias funciones que son poco conocidas y que pueden resultar muy útiles.

La app se destaca por su interfaz simple y libre de tutoriales que, en algunos casos, resultan invasivos. Como contrapartida, esto genera que muchos usuarios no conozcan la totalidad de posibilidades que ofrece.

Tener un conocimiento pleno de la aplicación ayudará a aprovecharla al máximo y facilitará la gestión diaria de las comunicaciones, ahorrando tiempo y protegiendo nuestra privacidad. A continuación, algunas de sus funciones menos conocidas:

Editar mensajes enviados: la posibilidad de corregir un texto enviado fue por años una súplica de los usuarios. Finalmente, la app habilitó esta opción desde hace poco tiempo. Ante un error o un dato que se quiera arreglar, habrá que mantener presionado sobre el mensaje y tocar “Editar”. Solo se podrá modificar un mensaje dentro de los 15 minutos posteriores a enviarlo.

la posibilidad de corregir un texto enviado fue por años una súplica de los usuarios. Finalmente, la app habilitó esta opción desde hace poco tiempo. Ante un error o un dato que se quiera arreglar, habrá que y tocar “Editar”. Solo se podrá modificar un mensaje a enviarlo. Enviar fotos en alta calidad: muchas veces, al enviar una foto, suele perder calidad. Para evitarlo, la mejor alternativa es compartirlas como documento en lugar de mandarlas desde la galería. De esta manera, conserva su resolución original.

WhatsApp mensajes app.png Al no tener tutoriales, muchos usuarios no conocen todas las funciones de WhatsApp.

Mantener la privacidad sobre los mensajes: una de las opciones de WhatsApp es desactivar la tilde azul, evitando que el remitente sepa si realmente lo leíste. También se puede ocultar la última hora de conexión o el estado en línea . Para acceder a estas funciones, hay que ingresar a “ Ajustes ” y luego “ Privacidad ”.

una de las opciones de WhatsApp es evitando que el remitente sepa si realmente lo leíste. También se puede . Para acceder a estas funciones, hay que ingresar a “ ” y luego “ ”. Marcar conversaciones como no leídas: esto puede funcionar como un ayudamemoria para recordar contestarlas luego. Para hacerlo, hay que mantener presionado sobre el chat , tocar los tres puntitos y seleccionar “Marcar como no leído” . Inmediatamente aparecerá un punto verde al lado de la conversación. Al ingresar al chat, se irá.

esto puede funcionar como un para recordar contestarlas luego. Para hacerlo, hay que , tocar los tres puntitos y seleccionar . Inmediatamente aparecerá un punto verde al lado de la conversación. Al ingresar al chat, se irá. Crear encuestas en los grupos: es una herramienta ideal para que los integrantes de un grupo voten y decidan entre actividades, fechas o lugares. La opción para crearla aparecerá al tocar el clip en la barra de envío de mensajes.

es una herramienta ideal para que los integrantes de un grupo entre actividades, fechas o lugares. La opción para crearla aparecerá al tocar el clip en la barra de envío de mensajes. Buscar un mensaje por fecha: evita el scrolleo interminable. Se puede elegir un día específico desde el calendario del buscador del chat.

evita el scrolleo interminable. Se puede elegir un día específico desde el calendario del buscador del chat. Tener WhatsApp en varios dispositivos: la plataforma es multidispositivo, por lo que puede usarse en celulares, computadores o tablets sin necesidad de que el teléfono principal esté conectado a internet. Para activarlo, solo hay que ir a “Ajustes” y “Dispositivos vinculados”. Permite hasta cuatro dispositivos simultáneamente.

La nueva función que llega a WhatsApp

El servicio de mensajería de Meta estaría trabajando en una nueva función que permita enviarles mensajes a personas que no tengan cuenta ni hayan instalado la app en sus celulares. Según reveló el sitio especializado WaBetaInfo, esta herramienta se llamará “chats de invitados”.

Facebook podría darle un duro golpe a Apple y eliminar WhatsApp de iPhone WhatsApp es el servicio de mensajería más usado del mundo, con más de 3 mil millones de usuarios mensuales activos.

El sistema funcionará mediante un link que servirá como invitación. El destinatario recibirá un acceso a una interfaz web segura, parecida a WhatsApp Web, y podrá conversar sin necesidad de instalar nada. Los mensajes tendrán un cifrado de extremo a extremo, por lo cual solo serán leídos por los interlocutores.

Más allá de ser novedosa, esta herramienta tendrá algunas limitaciones en comparación con la interacción entre dos cuentas de WhatsApp. De acuerdo a lo trascendido, no se podrán enviar fotos, videos ni GIFs, y tampoco será posible realizar llamadas.

Cómo ocultar tu número de WhatsApp a desconocidos para evitar estafas

Con la privacidad como una de sus principales prioridades, WhatsApp habilitó en una de sus últimas actualizaciones la posibilidad de ocultar tu número de teléfono al ingresar a grupos o canales nuevos. Además, restringe quién puede enviarte mensajes privados. Así, se evitan posibles estafas y spam.

Configurar esta opción es muy simple. Al ingresar a un grupo o canal nuevo, WhatsApp muestra en pantalla las funciones de privacidad disponibles. Solo hace falta activarlas para que tu número quede oculto y así limitar quién puede enviarte mensajes privados. Al limitar el acceso a los datos personales, se reduce la posibilidad de caer en fraudes, suplantaciones de identidad o publicidad no deseada.