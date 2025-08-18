La modificación de WhatsApp que cambiaría para siempre a la app: ¿adiós a los números de teléfono?
El servicio de mensajería de Meta prepara una de sus mayores novedades, apuntada a cuidar la privacidad y la información personal de los usuarios.
WhatsApp, la aplicación de mensajería número uno en el mundo y que revolucionó la manera de comunicarse a través de smartphones, estaría preparando uno de los cambios más revolucionarios en sus 16 años de existencia. La medida apuntaría a proteger la privacidad y la información personal de los usuarios.
Actualmente, cuando una persona quiere comunicarse con otra mediante WhatsApp, necesita su número telefónico para agendarlo y, así, sumarlo a la aplicación. Sin embargo, de confirmarse una filtración, esto podría quedar en el pasado.
Cuál es la modificación que analiza WhatsApp
Siguiendo los pasos que hace años ya dieron sus rivales como Signal o Telegram, el servicio de mensajería propiedad de Meta de Mark Zuckerberg analiza crear una nueva función que permitiría conectar a las personas a través de nombres de usuario y sin la necesidad de pasar el número de teléfono.
De esta manera, cada usuario podrá crearse un nick que alcanzará para que otro pueda registrarlo dentro de WhatsApp. Meta buscaría con esta medida separar a su app de los números telefónicos, haciendo que ya no sea obligatorio compartirlo para comenzar a chatear y evitando mostrar un dato personal muy sensible.
De todas maneras esta novedad sería optativa, es decir que aquellos que quieran continuar compartiendo su teléfono como mecanismo de contacto, podrán seguir haciéndolo. Además, si el número ya está guardado en la agenda, aparecerá en su lista de WhatsApp.
Para evitar confusiones, los nombres de usuario serían únicos e irrepetibles, por lo que no habrá dos iguales, como ya ocurre con los correos electrónicos y las cuentas de redes como Instagram o X (exTwitter). De momento, esta nueva función es solo un rumor y no hay fecha establecida de lanzamiento.
Más novedades que llegarían a WhatsApp
Otra de las herramientas que se encuentra desarrollando Meta para su servicio de mensajería es “Guest Chats” o “chats con invitados”, una función que permitirá que los usuarios puedan conectarse con aquellos que no tienen cuenta de la plataforma o no instalaron la aplicación.
La novedad, detectada en la versión beta 2.25.22.13 para Android, funcionará a través de un enlace de invitación. El usuario de WhatsApp podrá compartirlo con alguien fuera de la plataforma y esa persona tendrá al chat desde su navegador web, sin necesidad de registrarse ni descargar la app.
Según publicó el portal especializado WaBetaInfo, esta opción será limitada: funcionará de forma individual, sin posibilidad de conversar en grupo, ni tampoco se podrán compartir archivos como fotos, vídeos y GIF. También estarán deshabilitados los mensajes de voz y por video y las llamadas.
En cambio, todos los mensajes que se transmitan en el chat de invitados estarán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, por lo que sólo los participantes tendrán acceso a las conversaciones.
En qué celulares ya no se podrá usar WhatsApp desde agosto de 2025
Como sucede regularmente, la app de mensajería dejará de estar disponible para ciertos modelos de celulares a partir de agosto de 2025. Esto forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza Meta para garantizar un funcionamiento seguro, estable y compatible con sus nuevas funciones.
Estos son los modelos antiguos que ya no contarán con WhatsApp:
Samsung
- Galaxy Core
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy Ace 2
- Galaxy X cover 2
- Galaxy S3 mini
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone SE
LG
- Optimus L2 II
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L3 II
- Optimus L4 II
- Optimus L5 II
- Optimus L5 Dual
- Optimus L7II
- Optimus L7 Dual
- Optimus F3
- Optimus F3Q
- Optimus F5
- Optimus F6
- Optimus F7
Huawei
- Ascend D2
- Ascend G740
- Ascend Mate
Sony
- Xperia M
Otros modelos
- Lenovo A820
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
- ZTE V956
- UMI X2
