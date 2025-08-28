Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre 2025: la lista completa

La aplicación de mensajería de Meta dejará de dar soporte a modelos antiguos de varias marcas reconocidas. Cuáles son.

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde septiembre de 2025: la lista completa

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo , con unos 3 mil millones de usuarios activos a nivel global. Pero a partir del 1 de septiembre, muchos de ellos ya no podrán utilizarla o comenzarán a tener dificultades para hacerlo. El motivo: sus celulares dejarán de ser compatibles con el servicio.

Esto se debe a que, a partir del próximo mes, la app solo estará disponible para teléfonos que tengan con Android 5.0 o superior . En el caso de iPhone , deberá contar al menos con iOS 12 . Entre los modelos afectados hay smartphones de marcas reconocidas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC.

Según se desprende del último anuncio oficial, los modelos afectados tienen en su mayoría más de diez años de antigüedad y ya ni siquiera reciben soporte de sus fabricantes. Esta es la lista de celulares que ya no serán compatibles con la aplicación de mensajería:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend. Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación). Motorola: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación). LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90. Huawei: Ascend D2.

Ascend D2. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Qué puede pasar si mi celular es uno de los modelos afectados

Los usuarios que tengan esos modelos señalados anteriormente y dependan de WhatsApp para su comunicación personal y profesional podrían sufrir los siguientes inconvenientes:

Ya no tendrán acceso a las nuevas funciones y herramientas que lance la aplicación.

que lance la aplicación. Podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento.

y En algunos casos, directamente perderán el acceso a la app.

WhatsApp fotos.png Más temprano que tarde, WhatsApp dejará de estar disponible en celulares que tengan al menos una década.

Si bien es poco factible quedarse sin servicio inmediatamente, sí es algo que terminará sucediendo más temprano que tarde. Por ello, se recomienda realizar copias de seguridad ante el riesgo de perder conversaciones y datos de importancia para cada persona. Este proceso ayudará a conservar información de relevancia para tenerla disponible cuando se pase a un dispositivo más moderno.

Cómo saber si mi celular seguirá siendo compatible con WhatsApp

De la siguiente manera, se puede comprobar si tu modelo continuará siendo compatible con la aplicación de mensajería:

En Android: ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes.

ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. para no tener inconvenientes. En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.

WhatsApp fotos autodestruyen.png Los usuarios con celulares viejos podrían comenzar a experimentar problemas desde septiembre.

Por qué hay celulares que se quedan sin WhatsApp

De acuerdo a la explicación de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg dueña de WhatsApp, la eliminación del soporte a dispositivos viejos responde a la necesidad de adoptar exigencias técnicas que garanticen un mayor procesamiento, seguridad y compatibilidad. En ese sentido, los sistemas operativos más antiguos carecen de las capacidades requeridas para correr las funciones avanzadas de la aplicación, exponiendo potencialmente a los usuarios a diversos riesgos.

Además, al eliminar el soporte a aparatos más anticuados, que suele ser una cantidad muy reducida, Meta se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.

Por otra parte, los teléfonos más antiguos, especialmente aquellos lanzados hace más de una década, no tienen la capacidad de procesamiento ni el hardware necesarios para soportar las funciones más nuevas y exigentes de la app.