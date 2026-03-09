Lo que nunca deberías hacer cuando te despiertas en el medio de la noche, según médicos: te arrepentirás
Los médicos recomiendan que no debes hacer ninguna de estas tres cosas si te despiertas en el medio de la noche. Y explicaron que, ante esta situación, de qué maneras se puede evitar interrumpir tu sueño.
Según lo señalan los médicos, dormir menos de seis horas puede acarrearnos serios problemas de salud mental, como el deterioro de la capacidad cognitiva, irritabilidad, mal humor, frustración, desarrollo de la ansiedad y aumento del estrés. Claro que, en ocasiones, nuestro sueño puede verse interrumpido por diversos factores, como la necesidad de ir al baño, por ejemplo. Y de acuerdo a la mirada de los especialistas, no debemos hacer ninguna de estas tres cosas si nos despertamos en el medio de la noche.
La importancia de dormir bien es fundamental. Sophie Bostock –científica del sueño y psicóloga conductual- afirmó que "las personas que duermen mal –menos de seis horas- tienen el doble de probabilidades de desarrollar ansiedad y depresión en comparación con aquellas que duermen bien". Así, quienes duermen menos de seis horas pueden experimentar "dificultades para concentrarse, aprender y recordar, así como para empatizar y tomar decisiones lógicas y sensatas".
Las tres cosas que no debemos hacer si nos despertamos en el medio de la noche
Según lo aseguran los médicos, estas son las tres cosas que no debemos hacer si nos despertamos en el medio de la noche.
- Entrar en pánico.
- Mirar el reloj.
- Revisar el celular.
En primer lugar, no debemos alterarnos si no logramos dormir de corrido, una situación que es bastante más frecuente de lo que parece. La doctora Julia Whitaker -especialista certificada en medicina del sueño en Colorado, Estados Unidos- sugiere mantener la calma. “Despertarse una o dos veces es normal. El verdadero problema es la reacción. Mirar el reloj y pensar: ‘Oh no, mañana estaré agotado’, activa hormonas del estrés y hace que sea más difícil volver a dormir”, explica.
Asimismo, debemos hacer el esfuerzo de no mirar el reloj cada vez que nos despertamos en medio de la noche.
“En despertares ocasionales, evita mirar el reloj. Estar pendiente de la hora puede aumentar la ansiedad y dificultar volver a dormir”, explica la doctora Harmeet Walia, médica de familia certificada y directora médica de medicina del sueño en Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.
Por su parte, el doctor B. Stephen Sanders -médico certificado en salud masculina en Florida- recomienda: “Coloca el reloj donde no puedas verlo y deja que la alarma haga su trabajo. Cada vez que miras la hora, empiezas a calcular cuántas horas te quedan, lo que alimenta el ciclo de ansiedad”.
Otra tentación común es la de revisar nuestro celular si nos despertamos en el medio de la noche. Y sin dudas que se trata de mal hábito que debemos corregir. El doctor Bijoy E. John -médico especialista en sueño certificado en Nashville, Tennessee- puntualiza que “la exposición a la luz de las pantallas envía señales de alerta al cerebro, lo que puede dificultar aún más volver a dormir”. Y deja una sentencia: “No tomes el teléfono”.
Las tres cosas que los médicos sí recomiendan hacer si nos despertamos en medio de la noche
- Darle tiempo a nuestro cuerpo: “El objetivo es devolver tu mente a un estado relajado y tranquilo sin estresarte por estar despierto ni sobreestimular tu cerebro”, dice el doctor Sergio Guiteau, médico certificado en Florida.
- Levantarnos de la cama: “Si llevas despierto lo que parece ser unos 20 minutos y no logras volver a dormir, sal de la cama”, aconseja Walia. “Regresa solo cuando vuelvas a sentir sueño. Esto ayuda a entrenar al cerebro para asociar la cama con dormir y no con estar despierto o frustrado”.
- Relajarse con actividades de poca luz y bajo estímulo: el doctor José Puangco- neurólogo y especialista en medicina del sueño en Hoag, un sistema de salud del sur de California- sugiere opciones como leer unas páginas de un libro ligero, escuchar música suave o un podcast relajante a bajo volumen, hacer estiramientos suaves o practicar la respiración lenta o la meditación.
