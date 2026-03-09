Los médicos recomiendan que no debes hacer ninguna de estas tres cosas si te despiertas en el medio de la noche . Y explicaron que, ante esta situación, de qué maneras se puede evitar interrumpir tu sueño .

Lo que nunca deberías hacer cuando te despiertas en el medio de la noche, según médicos: te arrepentirás

Según lo señalan los médicos, dormir menos de seis horas puede acarrearnos serios problemas de salud mental , como el deterioro de la capacidad cognitiva , irritabilidad , mal humor, frustración, desarrollo de la ansiedad y aumento del estrés. Claro que, en ocasiones, nuestro sueño puede verse interrumpido por diversos factores, como la necesidad de ir al baño, por ejemplo. Y de acuerdo a la mirada de los especialistas, no debemos hacer ninguna de estas tres cosas si nos despertamos en el medio de la noche .

La importancia de dormir bien es fundamental. Sophie Bostock –científica del sueño y psicóloga conductual- afirmó que "las personas que duermen mal –menos de seis horas- tienen el doble de probabilidades de desarrollar ansiedad y depresión en comparación con aquellas que duermen bien ". Así, quienes duermen menos de seis horas pueden experimentar "dificultades para concentrarse, aprender y recordar, así como para empatizar y tomar decisiones lógicas y sensatas".

Según lo aseguran los médicos, estas son las tres cosas que no debemos hacer si nos despertamos en el medio de la noche .

Entrar en pánico.

Mirar el reloj.

Revisar el celular.

En primer lugar, no debemos alterarnos si no logramos dormir de corrido, una situación que es bastante más frecuente de lo que parece. La doctora Julia Whitaker -especialista certificada en medicina del sueño en Colorado, Estados Unidos- sugiere mantener la calma. “Despertarse una o dos veces es normal. El verdadero problema es la reacción. Mirar el reloj y pensar: ‘Oh no, mañana estaré agotado’, activa hormonas del estrés y hace que sea más difícil volver a dormir”, explica.

La adicción a redes sociales, especialmente antes de dormir, perjudica la producción de melatonina al exponer a luz azul

Asimismo, debemos hacer el esfuerzo de no mirar el reloj cada vez que nos despertamos en medio de la noche.

“En despertares ocasionales, evita mirar el reloj. Estar pendiente de la hora puede aumentar la ansiedad y dificultar volver a dormir”, explica la doctora Harmeet Walia, médica de familia certificada y directora médica de medicina del sueño en Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.

Por su parte, el doctor B. Stephen Sanders -médico certificado en salud masculina en Florida- recomienda: “Coloca el reloj donde no puedas verlo y deja que la alarma haga su trabajo. Cada vez que miras la hora, empiezas a calcular cuántas horas te quedan, lo que alimenta el ciclo de ansiedad”.

Otra tentación común es la de revisar nuestro celular si nos despertamos en el medio de la noche. Y sin dudas que se trata de mal hábito que debemos corregir. El doctor Bijoy E. John -médico especialista en sueño certificado en Nashville, Tennessee- puntualiza que “la exposición a la luz de las pantallas envía señales de alerta al cerebro, lo que puede dificultar aún más volver a dormir”. Y deja una sentencia: “No tomes el teléfono”.

Las tres cosas que los médicos sí recomiendan hacer si nos despertamos en medio de la noche