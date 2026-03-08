Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te depara el destino para esta jornada. Las predicciones en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco en el cierre de la semana.

El horóscopo de hoy para este lunes 9 de marzo de 2026 marca un comienzo de semana enfocado en la organización y la toma de decisiones . Tras el descanso del fin de semana, l a energía astral impulsa a retomar proyectos personales y laborales con una mirada más clara sobre los objetivos del mes.

La presencia del Sol en Piscis continúa potenciando la sensibilidad y la intuición, dos factores que pueden resultar claves para tomar decisiones acertadas en el ámbito emocional y profesional. Al mismo tiempo, la influencia de la Luna favorece los nuevos comienzos y los cambios de hábitos, por lo que este lunes se presenta como una jornada propicia para ordenar prioridades.

Los astros señalan que será importante encontrar equilibrio entre la responsabilidad y el bienestar personal. Iniciar la semana con una agenda clara y metas realistas ayudará a evitar tensiones innecesarias en los próximos días.

En este contexto, muchas personas sentirán la necesidad de replantear rutinas, reorganizar sus tiempos y enfocarse en aquello que realmente aporta valor. A continuación, te presentamos las predicciones signo por signo para este lunes de renovación.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del lunes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril): El inicio de la semana trae desafíos laborales que pondrán a prueba tu capacidad de liderazgo. Mantené la calma y actuá con determinación. En el amor, una conversación pendiente puede abrir una nueva etapa en la relación.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Este lunes te invita a reorganizar tus finanzas y revisar gastos recientes. Es un buen momento para planificar inversiones o ahorrar. En lo personal, dedicar tiempo al descanso mental será fundamental.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): La comunicación será tu principal herramienta durante esta jornada. Podrías recibir noticias vinculadas a un proyecto o propuesta laboral. En el amor, una charla sincera fortalecerá los vínculos.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Comenzás la semana con una fuerte carga emocional. Intentá no tomar decisiones impulsivas. En el ámbito familiar, tu capacidad de escucha será clave para resolver un conflicto menor.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Este lunes puede traer oportunidades para destacarte en el trabajo. Tu creatividad será valorada por superiores o colegas. En el amor, mostrarse auténtico generará mayor cercanía con alguien especial.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Los astros te empujan a ordenar pendientes y poner en marcha tareas que venías postergando. Tu disciplina será determinante para avanzar. En la salud, prestar atención al descanso será fundamental.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): El comienzo de la semana favorece los acuerdos y negociaciones. Tu capacidad diplomática puede destrabar una situación laboral compleja. En lo afectivo, buscá momentos de calma con tu pareja.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): La intuición será tu guía durante este lunes. Podrías descubrir información importante en el trabajo o en un proyecto personal. En el plano emocional, evitá reaccionar con intensidad ante comentarios externos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Sentirás la necesidad de expandir horizontes y pensar en nuevos desafíos. Es un día propicio para planificar estudios, viajes o cambios laborales. En lo personal, mantener una actitud optimista será clave.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): El inicio de la semana exige concentración y compromiso. Tus esfuerzos recientes comienzan a dar resultados. En el amor, mostrar mayor apertura emocional fortalecerá el vínculo con alguien cercano.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Este lunes trae ideas innovadoras que pueden convertirse en proyectos concretos. Es un momento ideal para compartir propuestas con tu entorno laboral. En lo afectivo, buscá mayor complicidad con tu pareja o amistades.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Con el Sol transitando tu signo, se abre una etapa de crecimiento personal. Aprovechá este lunes para definir metas y escuchar tu intuición. En el amor, la sensibilidad será tu mayor fortaleza para conectar con los demás.