Horóscopo de hoy, viernes 6 de marzo: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te depara el destino para esta jornada. Las predicciones en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco en el cierre de la semana.

El horóscopo de hoy para este viernes 6 de marzo de 2026 se presenta con una energía de alivio y transición hacia el descanso. Al finalizar la primera semana completa del mes, los astros sugieren un momento ideal para repasar los logros obtenidos y soltar las cargas que no nos pertenecen. Es una jornada clave para quienes buscan cerrar acuerdos comerciales o profesionales antes del inicio del fin de semana.

La configuración planetaria en este viernes invita a la distensión y al disfrute de los vínculos afectivos. Según las predicciones astrológicas, la influencia de la Luna favorece el diálogo sincero y los reencuentros, permitiendo que las tensiones acumuladas durante los días previos se disuelvan. En este tramo de la temporada de Piscis, la sensibilidad sigue siendo el motor que guía nuestras acciones más importantes.

Antes de entregarse al descanso, es fundamental dedicar un espacio a la organización personal para evitar que los pendientes interrumpan la paz de los próximos días.

Los astros indican que la clave del éxito hoy reside en la gratitud y en la capacidad de desconectar de las pantallas. A continuación, te presentamos el detalle de lo que depara el destino para cada uno de los doce signos del zodiaco en este viernes de renovación.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del viernes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril): La energía del viernes te impulsa a planificar salidas con amigos. Es un momento ideal para desestresarte. En el amor, dejá que la espontaneidad guíe tus pasos; no intentes controlar cada detalle de la noche.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Tu foco estará puesto en el confort del hogar. Los astros te sugieren una cena tranquila o una actividad relajante en casa. En lo económico, recibís una buena noticia sobre un trámite que estaba demorado.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Tu curiosidad te llevará a descubrir un nuevo interés o hobby. Es un gran día para las relaciones sociales y para conocer gente nueva. En la salud, evitá los excesos si vas a salir de noche.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Sentirás una gran necesidad de protección y contención familiar. No dudes en pedir apoyo si te sentís abrumado. En lo laboral, lográs cerrar un capítulo difícil con éxito y reconocimiento de tus pares.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu carisma te hace brillar en cualquier evento social. Es un viernes excelente para conectar con personas influyentes. En el amor, la pasión se reaviva gracias a un gesto romántico inesperado.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Es tiempo de delegar. No intentes hacer todo vos solo; confiá en tu equipo de trabajo. Un paseo al aire libre te ayudará a despejar la mente y mejorar tu estado de ánimo general.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Los astros favorecen la armonía en la convivencia. Es un día ideal para resolver asuntos de pareja. En lo profesional, tu diplomacia será clave para destrabar un conflicto entre compañeros.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu magnetismo personal está en su punto más alto este viernes. Atraerás lo que deseas con mucha facilidad. En la salud, prestá atención a tus sueños, ya que podrían traerte mensajes importantes.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): El optimismo te acompaña en el cierre de la semana. Es un gran momento para organizar un viaje corto. Un encuentro casual en la calle podría derivar en una oportunidad laboral a futuro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Tu esfuerzo sostenido empieza a dar frutos visibles. Sentirás satisfacción por lo logrado en estos días. En el ámbito afectivo, tratá de ser más demostrativo con tus seres queridos.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Las ideas vanguardistas fluyen sin cesar. Aprovechá este viernes para escribir o crear algo nuevo. En el amor, buscá la complicidad intelectual por sobre todas las cosas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Tu intuición te guía hacia el éxito personal. Con el Sol en tu signo, todo parece alinearse a tu favor. Es un viernes mágico para el romance y para conectar con tu lado más artístico.