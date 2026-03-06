Finde con feria en Neuquén: La Pergolita celebra sus 30 años con artesanos de todo el mundo

El encuentro se extenderá hasta el domingo 8 de marzo. Desde las 9, los feriantes y artesanos exhibirán sus productos al público.

La histórica Feria La Pergolita, un clásico punto de encuentro para los neuquinos y turistas, celebra sus 30 años de existencia con un encuentro internacional de artesanos. Feriantes de distintos puntos del país y del mundo viajaron hasta Neuquén para ser parte del festejo.

Las actividades comenzaron el pasado 4 de marzo y se extenderán hasta el domingo 8 . Desde las 9 de la mañana, las personas pueden acercarse hasta el espacio que funciona en la Avenida Argentina, entre Roca e Independencia, para conocer, comprar y disfrutar de las diferentes propuestas y productos.

La presidenta de la feria, Elda Monjes Kori, destacó que esta edición reúne expositores de todo el mundo . “Tenemos gente de todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca”, aseguró y agregó que además hay representantes de España, Francia y Rusia.

Por otro lado, Monjes Kori resaltó la importancia del evento tanto por su diversidad cultural como por el impacto económico que genera en la región. Dado el movimiento de visitantes en cuanto a la hotelería, la gastronomía y los comercios locales. “Todos los que llegan con nosotros están alquilando departamentos, hoteles, trabajando con restaurantes y con las cocheras por el estacionamiento”, detalló.

treinta años feria la pergolita_16x9

Productos de todo tipo

La feria funcionará hasta el domingo 8 desde las 9 de la mañana con una amplia variedad de rubros. Según informaron desde la organización, habrá marroquinería, cerámica, encuadernación artesanal, cuchillería, lámparas minerales, calzado artesanal, pintura, accesorios y piezas realizadas en distintos materiales.

“Tenemos desde zapatos artesanales hechos por un francés, que son una belleza, hasta lámparas con minerales, todas hechas a base de minerales. Hay cuernos de ciervo, sahumerios, accesorios para el cabello, macramé, plata, pintura, marroquinería, bisutería, mates, macetas de piedra, cuchillería y cerámica”, enumeró.

AM feria la pergolita (3).jpg Agustin Martinez

Un contexto económico complejo

Si bien la organización destaca que este movimiento representa un ingreso significativo para la provincia, no niegan el complejo contexto económico que atraviesa el sector artesanal. “Se está atravesando una situación muy fea en el país y en la mayoría de las fiestas a las que fueron no les fue muy bien”, recordó Monjes Kori. Al mismo tiempo, explicó que “los cánones son muy altos y la gente no consume artesanías”.

Por este motivo, la presidenta de la feria extendió la invitación a los vecinos del Alto Valle y la región a recorrer los stands y acompañar a los artesanos, potenciando la economía local e independiente.

Feriado - locales cerrados gente (6) Claudio Espinoza

¿Cómo llegar a la feria?

El emblemático paseo artesanal funciona en pleno centro de Neuquén Capital. Para llegar hasta La Pergolita, las personas deben dirigirse hacia la Avenida Argentina, entre las calles Roca e Independencia, al lado del Monumento a San Martín.

Habitualmente, funciona los fines de semana y feriados. En esta ocasión, la edición aniversario se extenderá hasta el domingo 8. Allí, los feriantes expondrán sus productos desde las 9.