Mercado Local: ya hay fecha de lanzamiento para la plataforma neuquina de venta online

El sistema integra comercio electrónico, logística e inteligencia artificial. Acipan ya hizo la prueba piloto y se lanzará con 50 comercios de la ciudad .

El próximo lunes debutará en Neuquén el sitio Mercado Local , una plataforma de venta online que busca potenciar a los comerciantes neuquinos con un sistema integrado de promoción, logística e inteligencia artificial. La propuesta busca reconvertir al comercio tradicional para fortalecer el comercio de cercanía con el complemento del comercio electrónico.

Ya desde su nombre, Mercado Local se presenta como una alternativa a Mercado Libre , un plataforma nacional que le quitó parte del mercado a los locales neuquinos. En ese contexto, y con el objetivo de aggiornar sus propuestas comerciales, desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) generaron una herramienta alternativa, con ventajas competitivas tanto para comerciantes como para clientes de la región.

Dante Scantamburlo , presidente de ACIPAN , explicó en una entrevista con LU5 que un equipo de ocho personas trabajó para desarrollar esta herramienta, que podrá utilizarse desde todos los dispositivos. Quienes ingresen este lunes a www.mercadolocal.com.ar podrán ver el video de presentación de la iniciativa, que ya tuvo su prueba piloto con cuatro comercios de la ciudad.

"La plataforma es un elemento fundamental, pero hacen falta un montón de cosas más, como la coordinación con logística, con billeteras virtuales y todo el andamiaje que hace falta para ponerla en marcha", señaló el comerciante, que aclaró que entre mayo y junio se realizarán las primeras pruebas de funcionamiento de la herramienta para lanzarla de manera masiva en julio. "Ahí sería el lanzamiento al 100%", aseguró.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (29) Sebastián Fariña Petersen

Scantamburlo aclaró que ya se sumaron a la prueba piloto cuatro comercios reconocidos de la capital. Además de su propio comercio, Dante Pinturerías, también se integraron Ferromundo, Compulíder y Compu Neuquén. "Ahora tenemos que reunir a 46 comercios más", dijo sobre la primera etapa de la plataforma, que congregará 50 propuestas de todos los rubros.

El referente de la cámara recordó que Mercado Local no funciona con la lógica de una feria virtual o un marketplace. Por lo tanto, no se permitirá que los ciudadanos vendan productos nuevos o usados si no tienen un comercio habilitado.

"Pueden participar comercios de toda la provincia y también de Río Negro", dijo y aclaró que "podés no tener un comercio abierto a la calle, pero sí o sí se exige una licencia comercial. Que sean una persona habilitada para vender porque tiene que tener una trazabilidad".

En ese sentido, aclaró que trabajarán sólo con comercios habilitados que contribuyan con sus licencias a los gobiernos locales. La propia Municipalidad de Neuquén respaldó la iniciativa y ofreció un aporte económico para que los comercios puedan utilizar la plataforma sin costo durante seis meses, ya que cubrirán los gastos de membresía para algunos comerciantes que se propongan para Mercado Local.

Dante Scantamburlo muni pintureria acipan

"El sistema requiere el pago de una comisión de ventas que va a permitir tener un dinero para poder mantener todo el equipo que lo va a hacer funcionar", aseguró el presidente de ACIPAN. Y aclaró que "una parte la va absorber la Municipalidad de Neuquén durante los primeros seis meses, cosa de que el comercio pueda arrancar sin ningún costo inicial".

"Las comisiones son muy bajas, son un tercio de lo que cobra Mercado Libre y los costos de mantenimiento van a ser dependiendo si el comercio tiene esa un e-commerce, que es mucho más fácil porque lo tiene que linkear nada más con la plataforma o si hay que hacer todo un trabajo de desarrollo", explicó.

Si bien por el momento falta que más comercios se sumen a la iniciativa, Scantamburlo aclaró que el objetivo de ACIPAN es difundir la propuesta para que los clientes conozcan y tengan en cuenta esta herramienta a la hora de hacer sus compras. "El éxito va a depender del flujo de clientes", aseguró.

Todo lo que hay que saber sobre Mercado Local

Según la presentación de ACIPAN, Mercado Local es una plataforma digital que busca fortalecer el comercio de cercanía mediante herramientas de inteligencia artificial y un sistema integrado de financiamiento, logística y promoción.

A diferencia de otros desarrollos locales de e-commerce, este sistema incorpora asistentes de compra basados en inteligencia artificial que acompañan al usuario durante todo el proceso.

La plataforma incluirá la comparación de productos y recomendaciones personalizadas para facilitar la decisión de compra, herramientas de marketing segmentado que permiten a los comercios lanzar promociones, cupones o combos según zona o rubro, y sistemas de recuperación de ventas, orientados a reactivar operaciones que quedaron inconclusas.

mercado local

Además de la venta de productos, la plataforma ofrecerá la oferta de oficios y servicios, con redes de recomendación y calificaciones de usuarios, acceso a la gastronomía, a través de una cuponera digital con códigos QR pensada para estimular el consumo en horarios de baja demanda y un módulo de experiencias, destinado a actividades y propuestas que van más allá del comercio tradicional.

Los referentes de ACIPAN señalaron que "el desarrollo cuenta con el respaldo de distintas instituciones y actores del sistema financiero, entre ellos el Municipio de Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén (BPN), la FEEN y tarjetas regionales como Crediguía, CalfPay y Naranja".

"En materia logística, la plataforma prevé acuerdos con operadores como Toque, Andreani y Correo Argentino, lo que permitirá optimizar los tiempos de entrega y ampliar el alcance del sistema", señalaron.