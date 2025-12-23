Se viene el "Mercado Libre neuquino" para salvar a los comercios chicos

Frente a la competencia cada vez mayor de sitios locales y los que vienen de China, crearon un sitio con menos comisiones para los locales de Neuquén.

Frente a la caída de las ventas que llegó con la expansión de sitios venta online como Mercado Libre o Shein , la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) prepara el lanzamiento de Mercado Local, una plataforma propia con bajas comisiones para los pequeños comerciantes de la región que busquen competir a través del comercio electrónico. El fin de la iniciativa es "salvar al comercio local".

"No podemos competir con Mercado Libre, que es el mayor vendedor de este momento en la Argentina. En realidad, si nos enfrentamos a Mercado Libre, morimos", señaló el presidente de Acipan, Dante Scantamburlo, en una entrevista radial. "Entonces, la idea es acoplarnos, como un apéndice de ellos, y de esta manera lograr que el mercado local pueda subsistir", añadió.

Desde Acipan explicaron que "el avance de las plataformas, inclusive las extranjeras, han debilitado mucho el comercio local, el comercio de cercanía que tiene frente a la calle". Con el objetivo de fortalecer sus canales de venta, la Asociación desarrolló su propia plataforma online, que llevará el nombre de Mercado Local.

ACIPAN (5).JPG Maria Isabel Sanchez

"Lo han hecho dos empresas que pertenecen a Infotech, son ocho técnicos que hace muchos meses que están trabajando y han logrado un excelente producto. Ahora hay que pulir algunas cuestiones y ya sacarlo durante el primer cuatrimestre del año próximo, sacarlo que empiece a funcionar", explicó Scantamburlo.

¿Cómo funcionará la plataforma Mercado Local?

El presidente de Acipan explicó que el objetivo no es competir con Mercado Libre o plataformas extranjeras, pero sí permitir que los comercios locales ofrezcan una mejor experiencia de compra para los clientes de Neuquén y todo el Alto Valle.

"Por ejemplo, si querés comprar pintura, que es lo que yo vendo, vos querés comprar una pintura y ponés el nombre de la pintura que querés comprar y te va a traer, por supuesto, el de los comercios que estén cargados acá localmente, te va a traer el precio y te va a comparar con Mercado Libre o alguna otra plataforma que exista", afirmó.

"La idea es integrar al pequeño comercio o la pequeña pyme que no tiene posibilidades de tener un e-commerce", dijo y agregó: "Nosotros vamos a tener a un administrador de la plataforma y a la vez un asesor, con lo cual le vamos a enseñar al comerciante cómo subir los productos, cómo mantener los precios de esos productos y cómo hacer competitivo su negocio".

Viento comercios del bajo (1).JPG El comercio neuquino cifra esperanzas fuertes en 2026.

¿En qué se diferencia Mercado Local de Mercado Libre? Scantamburlo lo explicó así: "Intentamos que el comercio local no se quede afuera. Y bueno, Mercado Libre tiene condiciones de comercialización un poco adversas para el mercado local, comisiones muy altas. Entonces, lo que intentamos es trabajar con comisiones menores intentando salvar al comercio local".

Los ajustes previos al lanzamiento

El presidente de ACIPAN explicó que se decidió esperar por el lanzamiento oficial de la plataforma con el objetivo de hacer los ajustes necesarios para garantizar su éxito. En ese sentido, trabajan en fortalecer la logística de entregas y los medios de pago en asociación con otras entidades.

"Estamos hablando con la empresa Toque y vamos a empezar a trabajar con ellos, eso es lo que falta ajustar", dijo sobre los mecanismos de envío. "Eso hay que tercerizarlo. No tenemos nosotros capacidad como la de Mercado Libre que tiene su propia logística. Nosotros vamos a a necesitar un socio que haga la logística", afirmó.

estafa comercio electrónico.jpg

"Queremos que sea totalmente seguro para el usuario que lo reciba. Estamos trabajando con la chequera del Banco Provincia Neuquén, también con la gente de Tarjeta Naranja, de Crediguía, todos están interesados en trabajar con la plataforma y bueno, lograr que el pago se realice por todos los medios posibles", agregó el empresario.

Por el momento, se espera que la plataforma funcione en Neuquén capital y también en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. "Seguro se irán acoplando zonas, se pueden ir acoplando todas las ciudades de la provincia de Neuquén, y en algún momento integrar a las provincias de Neuquén, Río Negro y al sur de La Pampa", aseguró.

Scantamburlo aseguró que la clave del éxito para Mercado Local es la difusión. "El marketing es fundamental para el éxito y la cantidad de operaciones que se realicen. Necesitamos mucha comunicación con el público para que los comercios se adhieran y que el público cuando ingrese realmente sienta que está todo ahí en esa plataforma", detalló.