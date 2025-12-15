Preocupante informe de Acipan sobre las ventas en Neuquén: "El 2026 será mejor"

Revela una baja promedio del 6,5% en ventas y expectativas, mayormente negativas aunque mejora el ánimo hacia 2026. Qué dice el sondeo de fin de año.

El último relevamiento del Observatorio Económico de Acipan ( Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines) volvió a encender señales de alerta sobre la situación del comercio y las empresas en la ciudad de Neuquén . No hay buen nivel de ventas , crece la preocupación.

El informe, elaborado durante los primeros días de diciembre, confirma que la actividad continúa navegando en un escenario difícil, donde lo que se destaca es la caída de las ventas. Además, hay cautela en las expectativas económicas y la persistencia de problemas estructurales que condicionan el desempeño del sector privado.

El sondeo tuvo como objetivo medir la evolución de las ventas, las expectativas económicas a nivel provincial y nacional, y los principales obstáculos que comerciantes y empresas identifican en la coyuntura actual. Se trata del sexto relevamiento realizado desde la asunción de la nueva administración , lo que permite observar tendencias y comparaciones a lo largo del tiempo.

Acipan ventas dicimebre 2025 La expectativa sobre las ventas en Neuquén, según el informe de Acipan.

Uno de los datos centrales del informe es la evolución de las ventas en unidades. Al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo período de 2024, el 68% de los encuestados afirmó haber registrado una caída en la cantidad de unidades vendidas.

Informe de Acipan: poco crecieron en ventas

En tanto, un 16% señaló que las ventas se mantuvieron sin cambios y otro 16% indicó que logró un crecimiento. En promedio, el Observatorio estimó una contracción del 6,5% en el período analizado, lo que refleja un consumo debilitado y una demanda que aún no logra recomponerse.

Ventas de pinitos de navidad (7).jpg Las ventas de Navidad ayudan a los comercios, pero en general hay una tendencia a la baja. Claudio Espinoza

El contexto macroeconómico aparece como un factor importante para explicar estos resultados. Durante gran parte del año, la incertidumbre política y económica influyó de manera directa en las decisiones de consumo y de inversión. Si bien el escenario político se despejó tras las elecciones nacionales de octubre, los indicadores de confianza mostraron comportamientos dispares.

Entre diciembre del año pasado y octubre de este año, el Índice de Confianza del Consumidor registró una caída acumulada, al igual que el Índice de Confianza en el Gobierno. En paralelo, las ventas minoristas a nivel nacional acumularon fuertes retrocesos mensuales, con una breve mejora en octubre que no logró consolidarse, ya que en noviembre se observó una nueva y pronunciada caída.

En este marco, las expectativas empresarias para finales de 2025 siguen siendo mayormente negativas. A nivel nacional, el 63,1% de los encuestados considera que la economía estará peor en comparación con 2024, mientras que apenas un 15,8% cree que estará mejor. A nivel provincial, el panorama es levemente menos pesimista, aunque igualmente preocupante: el 55,3% espera un deterioro de la economía neuquina, frente a un 21% que proyecta una mejora y un 23,7% que prevé estabilidad.

Expectativas Acipan dicimebre 2025

No obstante, cuando se consulta por un horizonte más largo, el clima muestra una moderada recuperación del optimismo. Al proyectar la situación económica hacia 2026 en relación con 2025, casi cuatro de cada diez empresarios manifestaron que esperan una mejora, un 42,1% considera que el escenario será similar y solo un 18,4% anticipa un empeoramiento.

Problemas: ¿las ventas o los impuestos?

Este dato sugiere que, más allá de las dificultades actuales, existe una expectativa de estabilización y eventual recuperación en el mediano plazo.

El informe también profundiza en los principales problemas que hoy tiene la economía desde la perspectiva del sector empresario. La falta de ventas se consolida como la principal preocupación: el 60% de los encuestados la señaló como el obstáculo más relevante para su actividad.

En segundo lugar, aparece la carga tributaria, mencionada por el 18,4%, y en tercer lugar los costos laborales, con el 10,5%. Estos factores, combinados con la caída del consumo, configuran un escenario desafiante para la sostenibilidad de muchos comercios y empresas.

No obstante, cuando se consulta por un horizonte más largo, el clima muestra una moderada recuperación del optimismo. Al proyectar la situación económica hacia 2026 en relación con 2025, casi cuatro de cada diez empresarios manifestaron que esperan una mejora, un 42,1% considera que el escenario será similar y solo un 18,4% anticipa un empeoramiento.

Desde el Observatorio Económico de ACIPAN subrayaron que los resultados reflejan una realidad heterogénea, pero con un denominador común: la necesidad de recuperar el nivel de ventas para sostener el empleo y la actividad.

Al mismo tiempo, remarcaron que el leve repunte del optimismo hacia 2026 abre una ventana de expectativa, siempre condicionada a la evolución de las variables macroeconómicas y a la implementación de políticas que impulsen el consumo y mejoren la competitividad del sector productivo.