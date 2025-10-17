Día de la Madre: dónde están los regalos más baratos para este domingo en Neuquén

Remeras, carteras, billeteras, flores y bijouterie son algunas de las opciones que eligen los neuquinos para agasajar a sus mamás en su día.

Este domingo se celebrará el Día de la Madre y los neuquinos salieron tarde en búsqueda de sus regalos, al menos en eso coincidieron varios comerciantes que aún esperan que todo mejore este sábado. Si lo que pasó era culpa de un bolsillo ajustado, acá encontrarán varios precios accesibles para agasajar a las mamás de la familia.

LMNeuquén realizó un recorrido por el centro capitalino y confirmó que los precios más baratos para comprar un regalo para mamá están en los comercios de la calle Sarmiento.

Indumentaria, carteras, collares, pulseras, termos y mochilas son algunas de las opciones que se pueden conseguir en esa zona de la ciudad y con precios más que accesibles.

Estefanía, de Jengibre Indumentaria, contó que las ventas están "tranquilas" y que varios de los clientes que contaron que buscan el regalo para sus mamás pagó con tarjeta de crédito. En ese local lo que más llevaron son ropa deportiva, camisolas y muchas remeras.

"Desde la semana pasada empezó a remontar un poco las ventas. Lo que más llevan son las remeras de ofertas, tenemos remeras desde los 3500 pesos. Las remeras importadas que tenemos salen 18.500 pesos", contó Florencia, encarda del local Fuxión, quien además contó que muchas mujeres son las que compran para sus propias mamás o para ellas mismas.

Compras Dia de la Madre (7) Maria Isabel sanchez

Además, en ese local de la calle Sarmiento hay camisas de broderie de 28 mil pesos las de talle especial, y 22 mil pesos las comunes. Los jeans arrancan en los 14 mil pesos y 48 mil el más caro.

La ropa interior también es otra opción elegida para agasajar a mamá. En Fase Lencería en calle Sarmiento al 600 hay conjuntos de bombacha y corpiño desde los 5 mil pesos. Otros conjuntos llegan a los 11 mil pesos hasta el talle 120.

También hay bikinis que salen desde los 18 mil pesos hasta los 28 mil pesos. La mayoría de los locales de la zona tienen descuentos si se paga en efectivo pero todos admiten también la posibilidad de abonar con débito, crédito y billeteras virtuales.

En "De Todo por Mayor" ofrecen termos, mates y tazas como opciones de regalos más económicos para regalar. Hay combos de reloj con billeteras. "Tenemos precios mayoristas pero con una compra mínima de 10 mil pesos ya se puede comprar", comentó la vendedora.

Los vasos térmicos están 16 mil pesos, el termo con mate 36.800 pesos, termos individuales con mensaje para mamá 5900 pesos.

Expectativas de ventas

Margarita, dueña del local mayorista de la calle sarmiento 625 contó que "realmente las ventas no estuvieron como el año pasado", sino que bajaron bastante. "Creo que este año, en este tiempo, la gente busca productos económicos. Hasta ahora las ventas no fueron las que esperábamos, pero bueno, hay que seguir apostando para adelante, es tener una esperanza de que de que todo se va a mejorar", destacó.

La comerciante consideró que las bajas en las ventas no es algo de los últimos meses, sino que siempre hay altibajos para el sector en este país. "Lo que más se vende son flores, alhajeros, vestidos, calzados, todo eso se está vendiendo", describió.

En esta tienda las remeras para mamá arrancan en los 5000 a 7000 pesos. "Hay un montón de cosas super económicas", aseguró.

Compras Dia de la Madre (4) Maria Isabel sanchez

Para las mamás jóvenes, el local de ropa "Devota" tiene muchas ofertas en indumentaria femenina. "Las ventas están muy tranquilas", aseguró Juliana, una de las empleadas, quien también compartió que se ve poco movimiento de personas por la calle.

En esa tienda se consiguen remeras desde los 5 mil pesos, polleras desde los 7 mil pesos, jeans a 23 mil pesos, camisas en 10 mil pesos.

Sofía, empleada en otro comercio de indumentaria femenina de la calle Sarmiento contó que lo que más vendieron en vísperas del Día de la madre son blazer, chalecos, short y pantalones sastreros. Los blazer arrancan en los 44 mil pesos, chalecos a 25 mil pesos, camisas desde 25 mil pesos y los pantalones desde 30 mil en adelante.

"Hay menos ventas que el año pasado", aseguró la vendedora, a quien no le costó comparar el escenario con el del 2024.

Compras Dia de la Madre (2) Maria Isabel sanchez

Daiana, una joven que se acercó a la zona a comprar regalos para el domingo contó que para su mamá consiguió una cartera y dijo que no le parecieron caros los precios.

En su casa, aún le faltaba comprar un regalo para su abuela, una amiga y su jefa. "A mi abuela le voy a comprar tal vez una prenda de ropa y a mi amiga y jefa algún detalle", compartió.

En el local Moda Neuquén ya tienen listas cajas sorpresas para mamá para que se le puedan poner billeteras, o un collar y aros. Gabriela, una de sus vendedoras, contó que recién este viernes comenzaron las ventas.

"Recién hoy se empezó a ver un flujo de gente, los días anteriores estuvimos muy tranquilos. Está saliendo mucho marroquinería como mochilas, billeteras y acero quirúrgico, aritos y collares", informó la vendedora quien detalló que una cadenita sale 5 mil pesos y una mochila urbana 30 mil pesos.