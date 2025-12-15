Australia evalúa endurecer sus leyes de armas tras el atentado antisemita en la playa que dejó 16 muertos

El primer ministro, Anthony Albanese, quiere imponer cambios legales después del ataque más mortal en décadas en Australia. Apunta al control de armas.

Dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud reunida en una de las playas más populares de Australia.

Tras contabilizar al menos 16 muertos y más de 40 heridos en un atentado antisemita registrado el domingo en una popular playa de Sídney , las autoridades de Australia evalúan revisar las normativas sobre la posesión y uso de armas de fuego en el país y endurecer las leyes.

El encargado de poner el tema en la consideración de la opinión pública fue el primer ministro, Anthony Albanese , al referirse este lunes a uno de los peores actos terroristas en la historia reciente de aquel país océanico.

El funcionario, en específico, manifestó que está dispuesto a "tomar cualquier acción que sea necesaria" para evitar que se repita la tragedia ocurrida en Bondi Beach, cuando se desarrollaba un evento de la comunidad judía .

En su discurso ante los medios australianos, Albanese mencionó que una de las medidas que se están pensando es la implementación de un límite en el número de armas que una persona puede poseer, así como la revisión de las licencias.

Esta última medida surgió luego de que se conociera un dato muy importante en relación con el atacante de 50 años que fue abatido por la Policía en el lugar de los hechos. Se comprobó, puntualmente, que contaba con licencia para portar armas de gran calibre desde 2015 y era miembro de un club de armas.

"Cumplía los criterios de elegibilidad para una licencia de armas", indicó el comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

#URGENTE | Terror en Australia: Se desató un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas mas populares del país. Informes hablan de varios muertos.

Las autoridades también confirmaron que el sospechoso hospitalizado, de 24 años, fue investigado en 2019 por la agencia de inteligencia de Australia (ASIO), pero en ese momento no se consideró una amenaza. Los presuntos autores de la masacre eran padre e hijo, ambos de origen pakistaní.

Cómo fue el ataque antisemita en la playa de Australia

El atentado se produjo alrededor de las 18:40, hora de Australia, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud reunida en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia.

Catorce personas, murieron en el acto, mientras que otras dos, entre ellas una niña de 10 años, perdieron la vida posteriormente en el hospital. Además, 42 personas resultaron heridas, de las cuales siete permanecían en estado crítico.

Este ciudadano es un héroe. En medio del horror en una playa de Australia, un hombre tuvo el coraje de enfrentar al tirador y desarmarlo. Valentía pura cuando todos corrían por su vida. La gente común termina haciendo lo que el sistema no evita.

Héroes anónimos que salvan vidas.

Héroes anónimos que salvan vidas. pic.twitter.com/j8AxCAOB2L — RT (@retrino) December 14, 2025

En medio del ataque, se destacó la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, quien disparaba con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda, logrando desarmarlo y apuntarle con la misma arma con la que atacaba a los asistentes al evento.

Investigan posibles vínculos entre un sospechoso y un grupo islámico

El canal de noticias ABC informó que las autoridades australianas investigaban posibles vínculos entre el atacante sobreviviente y una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Si bien las investigaciones continúan, el dato podría abonar la hipótesis de que el ataque fue planificado como un acto terrorista y no como un incidente aislado.

El último gran cambio en la materia en Australia se produjo en 1996, cuando se produjo la matanza de 35 personas en Port Arthur. Desde entonces, el país implementó un sistema de control más estricto y además de prohibir la posesión de armas automáticas y semiautomáticas, comenzó a exigir un proceso riguroso para obtener licencias.