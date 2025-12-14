Chile eligió en balotaje: José Antonio Kast es el nuevo presidente

Con una diferencia cercana a los 20 puntos, uno de los candidatos fue declarado presidente electo por los principales medios chilenos.

Chile definió este domingo a su próximo presidente en un balotaje que enfrentó al candidato de la derecha conservadora, José Antonio Kast, con la postulante oficialista Jeanette Jara, del Partido Comunista . Con los primeros resultados oficiales, el recuento marcó una ventaja amplia e irreversible a favor de Kast, que fue rápidamente declarado presidente electo por los principales medios del país.

La elección convocó a unos 15,7 millones de personas habilitadas para votar y se desarrolló en un clima atravesado por preocupaciones centrales para el electorado, como la inseguridad, la delincuencia y la inmigración irregular. Estos ejes dominaron la campaña y tuvieron un peso decisivo en la definición del balotaje.

Con el 25,3% de los votos escrutados, Kast alcanzaba el 59,83% de los sufragios, frente al 40,17% obtenido por Jara. La diferencia, cercana a los 20 puntos, fue considerada irreversible por el Servicio Electoral y por los principales medios chilenos, que dieron por definido el resultado cuando todavía restaba gran parte del conteo.

Según los datos preliminares, el candidato del Partido Republicano logró imponerse en todas las regiones del país, consolidando un triunfo de alcance nacional. El desempeño territorial fue uno de los elementos que terminó de sellar el resultado y dejó sin margen de recuperación a la candidatura oficialista.

La izquierda asume la derrota y la derecha celebra

Mientras el escrutinio avanzaba, en el comando de Jeanette Jara comenzaron a asumir públicamente la derrota. “El primer cómputo es claro”, afirmó Eric Aedo, encargado de relaciones políticas del comando, en declaraciones al diario La Tercera, en una señal temprana de reconocimiento del resultado adverso.

Del otro lado, el clima de festejo se instaló incluso antes de que se difundieran los primeros números oficiales. Apenas cerraron las urnas, la música comenzó a sonar en el comando de Kast, ubicado frente a la sede del Partido Republicano, sobre la calle Presidente Errázuriz, en el barrio de Las Condes.

Con un escenario montado que interrumpió el tránsito en la zona, militantes y simpatizantes se congregaron con banderas y cánticos, en una celebración que anticipaba un desenlace favorable. La euforia se intensificó cuando los primeros cómputos confirmaron la amplia ventaja del candidato conservador.

De esta manera, Chile inicia una nueva etapa política con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia, tras una elección marcada por una fuerte polarización y por el debate en torno a la seguridad y la inmigración, temas que dominaron la agenda electoral y que ahora se perfilan como desafíos centrales del próximo gobierno.