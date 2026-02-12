Nuevo sismo de 6.1 en Chile provocó temblores en varias provincias argentinas

Las autoridades chilenas confirmaron que hubo más de un sismo durante la mañana de este jueves. Se sintió en varias provincias de Argentina.

En las últimas horas, se registró un nuevo sismo en Chile de magnitud 6.1. Ocurrió a las 10:34 horas. Fuentes del Centro Sismológico Nacional (CSN) informó sobre tuvo epicentro a 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo .

Además, información preliminar indica que el movimiento telúrico de este jueves 12 de febrero tuvo una profundidad de 33 kilómetros .

Asimismo, el SENAPRED reportó otro sismo de mediana intensidad entre las regiones de Atacama a Ñuble, es decir: Región de Atacama, Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Región Metropolitana de Santiago, Región de Ñuble.

Sismo de mediana intensidad entre las regiones de Atacama a O'Higgins. Más información en https://t.co/dgBxOzIRs5 — SENAPRED (@Senapred) February 12, 2026

Sobre las preocupaciones de los vecinos más cercanos a la costa del pacífico, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y señalaron que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami"

Al momento no se ha reportado información sobre daños materiales ni víctimas en la zona afectada.

Por otra parte, sismo tuvo también su impacto en Argentina, donde se sintieron temblores en las provincias de Córdoba, San Juan, Mendoza y Santa Fe.

El antecedente inmediato

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó sobre un movimiento telúrico entre las 5 y 16 del miércoles, con epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Puerto Natales, en la Región de Magallanes -la ubicada más al sur de la nación trasandina- y a una profundidad de 18 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del organismo argentino, el sismo alcanzó una magnitud de 4,5 y se originó a una profundidad de 25 kilómetros. La leve diferencia en los parámetros responde a los distintos sistemas de medición que utiliza cada instituto.

El temblor se sintió también en la Patagonia Argentina. La zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz, El Calafate, Río Turbio y otras localidades, principalmente de la Cuenca Carbonífera santacruceña, percibieron con claridad el movimiento.

El Instituto Nacional de Prevención Sísima (INPRES) argentino, también detectó el temblor y precisó que el epicentro se ubicó 12 kilómetros al norte de Río Turbio y 122 kilómetros al sur de El Calafate.

Puerto Natales, Chile

Según los datos del INPRES, en Río Turbio el movimiento alcanzó el grado IV en la escala de Intensidad Mercalli Modificada, donde se registró la oscilación de objetos colgantes y fue percibido por buena parte de la población.

La intensidad fue algo menor en la localidad de 28 de Noviembre, vecina a Río Turbio, y en El Calafate donde, de acuerdo con lo que se indicó, llegó a un grado III y fue percibido principalmente por personas en reposo o en edificios.

En redes sociales, fueron numerosos los usuarios que describieron un “movimiento breve pero intenso”, especialmente en Río Turbio.

En el reporte de eventos del INPRES, el movimiento fue señalado como “rojo”, es decir que fue un sismo percibido por la población y revisado por un sismógrafo.