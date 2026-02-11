Temblaron El Calafate y Río Turbio por un sismo con epicentro en Chile

El terremoto de magnitud 4,4 se produjo cerca de las 5 de este miércoles. En Santa Cruz , se sintió principalmente en la Cuenca Carbonífera.

El temblor se sintió en Río Turbio (foto), 28 de Noviembre y El Calafate.

La zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz fue sacudida por los temblores de un terremoto con epicentro en Chile , que se produjo a primeras horas de la mañana de este miércoles. En El Calafate, Río Turbio y otras localidades, principalmente de la Cuenca Carbonífera santacruceña, el sismo de magnitud 4,4 en la escala Richter se sintió con claridad.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento se produjo a las 5 y 16 hora local -durante el verano, no hay diferencia horaria con la Argentina -, con epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Puerto Natales , en la Región de Magallanes -la ubicada más al sur de la nación trasandina- y a una profundidad de 18 kilómetros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Prevención Sísima ( INPRES ) argentino, también detectó el temblor y precisó que el epicentro se ubicó 12 kilómetros al norte de Río Turbio y 122 kilómetros al sur de El Calafate.

De acuerdo con el reporte del organismo argentino, el sismo alcanzó una magnitud de 4,5 y se originó a una profundidad de 25 kilómetros. La leve diferencia en los parámetros responde a los distintos sistemas de medición que utiliza cada instituto.

Así se sintió en Río Turbio y El Calafate

Según los datos del INPRES, en Río Turbio el movimiento alcanzó el grado IV en la escala de Intensidad Mercalli Modificada, donde se registró la oscilación de objetos colgantes y fue percibido por buena parte de la población.

Puerto Natales, Chile Puerto Natales, Chile, epicentro de un sismo que se sintió en El Calafate y Río Turbio.

La intensidad fue algo menor en la localidad de 28 de Noviembre, vecina a Río Turbio, y en El Calafate donde, de acuerdo con lo que se indicó, llegó a un grado III y fue percibido principalmente por personas en reposo o en edificios.

En redes sociales, fueron numerosos los usuarios que describieron un “movimiento breve pero intenso”, especialmente en Río Turbio.

En el reporte de eventos del INPRES, el movimiento fue señalado como “rojo”, es decir que fue un sismo percibido por la población y revisado por un sismógrafo.

Medidas de prevención del Gobierno de Santa Cruz

Durante la mañana del miércoles, la subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz brindó precisiones sobre el evento y confirmó que no se registraron daños estructurales ni personas afectadas.

De manera preventiva, se dispuso el relevamiento en puntos estratégicos y edificios esenciales de las localidades donde el fenómeno se percibió con más fuerza.

Bomberos y efectivos policiales dispusieron recorridas en 28 de Noviembre y Río Turbio para verificar el estado de hospitales, establecimientos educativos, estaciones de servicio y otras dependencias clave.

En El Calafate, desde las primeras horas de la mañana se llevaron adelante inspecciones en comercios e instituciones, sin detectarse anomalías.

Desde el área de Protección Civil indicaron que continúan monitoreando la situación ante la posibilidad de réplicas, aunque hasta el momento no se habían reportado nuevos movimientos.

En Chile, en tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) continuaba evaluando posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos principalmente en Puerto Natales, la ciudad más afectada por el temblor.