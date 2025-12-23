El Calafate: un nene cayó al arroyo y se salvó por la reacción de su abuelo y la desobediencia de un policía

El pequeño de 3 años flotaba inconsciente y ante los gritos de su madre, vecinos lo sacaron. Luego, entraron en acción los dos héroes .

Gracias a la rápida reaccion de su abuelo y una valiente decisión de un policía, el pequeño se recupera en el Hospital de El Calafate.

Una tarde que empezó como cualquier otra terminó en una situación acuciante el lunes en El Calafate , en Santa Cruz . Emiliano , un nene de apenas tres años , cayó al Cañadón del Arroyo Calafate y estuvo al borde de perder la vida en un angustiante episodio que movilizó a toda su familia, vecinos y especialmente a su abuelo y un policía que lo salvaron por su capacidad de reacción.

Su mamá lo descubrió flotando en el agua , sin dar señales de vida. La escena generó desesperación inmediata entre quienes presenciaron ese momento. Los gritos de la mujer no tardaron en llegar y varios adultos corrieron hacia el lugar, mientras se pedía asistencia de emergencia.

Lograron sacar al menor del agua, pero estaba inconsciente y no reaccionaba. Ruperto Inostroza, el abuelo del pequeño, fue entonces el primero en actuar. Sin perder un segundo, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente, sobre la calle 9 de Julio, según precisó Señal Calafate

Gracias a esa rápida intervención, Emiliano empezó a responder parcialmente, aunque seguía en estado crítico. En ese momento llegó al sitio un patrullero de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Cruz.

El oficial Zajama evaluó rápidamente la situación y supo que la ambulancia todavía no había partido desde el Hospital SAMIC para asistir al pequeño.

Frente a la emergencia, el policía tomó una decisión que le salvaría la vida al niño: cargó a Emiliano en el patrullero y salió a toda velocidad rumbo a la guardia del hospital.

El policía de El Calafate que desobedeció sin dudar

La decisión que tomó el policía permitió reducir drásticamente el tiempo para que el chico recibiera atención médica profesional, algo que resultó crucial para salvarlo y también para evitar eventuales secuelas por el tiempo que estuvo sin oxígeno a tan corta edad.

Pero detrás de esa acción lógica, hay un dato que pocos conocen: lo explicó más tarde Leandro, el padre del nene que cayó al arroyo, quien también integra la policía provincial. En realidad, al realizar el traslado Zajama estaba desafiando a sus superiores.

nene salvado en El Calafate - policía y padre Leandro, el padre del nene que cayó al arroyo y también policía, junto al compañero de fuerza que salvó a su hijo.

"Tenemos órdenes de no trasladar a ninguna persona en los patrulleros por cuestiones legales. Sabemos que es así, pero el oficial desobedeció esa orden para salvar la vida a mi hijo", contó el padre del menor profundamente agradecido..

Esa decisión valiente, tomada en segundos y bajo presión extrema, podría ahora traerle sanciones disciplinarias al policía. Sin embargo, para la familia de Emiliano, el gesto significó la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo.

Cómo está el nene tras el rescate

El pequeño llegó al centro de salud y los médicos lograron estabilizarlo. Según los profesionales, Emiliano habría estado aproximadamente un minuto sin oxígeno, un período extremadamente riesgoso que pudo desencadenar consecuencias irreversibles.

El nene permanecía internado y consciente, aunque bajo estricta vigilancia médica. Los doctores siguen monitoreando dos aspectos críticos: la presencia de agua en los pulmones y los efectos de la falta de oxígeno que sufrió tras la inmersión.

"Emiliano está bien, ya contesta algunas preguntas, pero los médicos dicen que hay que hacer muchos estudios porque tuvo falta de oxígeno", explicó Leandro.

La familia expresó su profundo agradecimiento hacia el efectivo policial, a quien consideran responsable directo de que Emiliano haya sobrevivido a este episodio traumático. El otro, al que también le dedicaron su reconocimiento, es el abuelo que logró reanimarlo a orillas del arroyo, cuando todos temían lo peor.