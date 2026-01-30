Le jugó a "La Caída" en la Quiniela y ganó el premio más grande en la historia de la Lotería de Chubut

Acertó el 5656 a la cabeza y batió el récord provincial. Cuánto recibirá el apostador de Comodoro Rivadavia después de los descuentos.

El histórico premio de la Quiniela chubutense salió en el sorteo matutino del jueves 29 de enero.

Un apostador de Comodoro Rivadavia hizo historia en la Lotería de Chubut al llevarse el premio más alto que jamás haya entregado el organismo provincial en su historia, luego de jugarle a "La Caída" en la Quiniela provincial y acertar las cuatro cifras a la cabeza.

En efecto, el número ganador fue el 5656 , conocido con esa figura en la tradicional simbología de números de los juegos de azar. La combinación quedó en la primera posición de la Quiniela Matutina del jueves 29 de enero , transformando en segundos el destino del apostador.

El boleto premiado se vendió en la Agencia Nº 6043 de la ciudad petrolera de Chubut, que de este modo también se instaló en los registros históricos del juego provincial.

La identidad del ganador, como es norma por seguridad, permanece bajo absoluta confidencialidad, aunque la noticia no tardó en propagarse por toda la provincia y provocar revuelo.

El monto bruto del premio alcanza los $437,5 millones, una cifra que según se confirmó supera ampliamente todos los premios entregados hasta el momento por la Lotería chubutense.

"Es el mayor premio que entregará el Instituto en su historia, cumpliremos el compromiso de pagarlo en tiempo y forma", confirmó su presidente, Ramiro Ibarra.

Cuánto le queda al ganador de la Quiniela

Claro que el afortunado ganador no recibirá esa cifra, ya que deberá afrontar el consabido descuento de impuestos.

De acuerdo con proyecciones basadas en las deducciones habituales a quienes ganan en el juego de azar, ARCA (Agencia de Control y Recaudación Aduanera) aplicaría una retención del 28% sobre el premio. Esto reduciría el monto a aproximadamente $315 millones para el ganador.

Premio histórico Quniela de Chubut El flyer de la Quiniela de Chubut celebrando la noticia del histórico premio.

Adicionalmente, corresponde descontar un 1% en concepto de comisión para la agencia venbdedora del boleto, lo que ubicaría el ingreso neto final del apostador en torno a los $311,85 millones.

Por su parte, el titular de la agencia vendedora percibiría cerca de $3,15 millones.

Desde el organismo provincial aclararon que las cifras definitivas se establecerán al momento de realizar la liquidación oficial.

Una “caída” para despegar

En el universo de los apostadores, elegir números no es meramente casualidad, sino que suele involucrar creencias, corazonadas y fe. El 5656 se identifica en la jerga quiniela como "La caída". Irónicamente, esa denominación condujo al ganador hacia exactamente lo opuesto: un salto económico que le modificará por completo la existencia.

El proceso de cobro habitualmente demora alrededor de 10 días, dependiendo del mecanismo que seleccione el beneficiario. Informaron que la transferencia bancaria mediante CBU suele acreditarse con mayor rapidez que la emisión de cheque.

Hace pocos días, en el extremo opuesto de la provincia, un residente de El Hoyo se quedó con más de $57.000.000 en la Quiniela Poceada de Chubut, tras acertar la totalidad de los números del sorteo realizado el 22 de enero.

Quiniela Al afortunado ganador le quedará un premio neto de algo más de 311 millones de pesos, inédito en la Quiniela de Chubut.

El ticket ganador se comercializó en la Agencia N.º 8008 de esa localidad cordillerana, y el apostador fue el único en acertar la combinación completa: 03, 25, 34, 40, 41, 61 y 65. El premio exacto ascendió a $57.224.826,45, según confirmaron las redes oficiales de la lotería provincial.

Pero la racha de premios cuantiosos en la provincia venía ya de antes: en el sorteo del sábado 6 de diciembre, otro jugador chubutense se hizo con un premio bruto de algo más de $144 millones también en la poceada, con una jugada que cuesta $1.000.

Ese boleto se emitió en la Agencia 6019 de Comodoro Rivadavia. Ahora, en esa misma ciudad, un nuevo ganador casi cuadruplicó ese monto y estableció una marca sin precedentes en los registros de la Lotería del Chubut.