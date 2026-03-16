Cómo transitar por Avenida Mosconi: mapa del tramo cortado y los únicos cruces habilitados

Las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

La circulación en la zona aledaña a la Avenida Mosconi es complicada tras la instalación total del cerco perimetral, desde el sábado, para avanzar con la transformación de la arteria en el primer tramo, que va de las calles Linares a Gatica. Por eso, los automovilistas deben planificar su viaje para utilizar alguno de los siete cruces habilitados entre el norte y el sur de la ciudad, así como para atravesar la ciudad de oeste a este y viceversa.

La primera etapa tiene un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que el Ejecutivo local propuso un esquema de trabajo de 24 horas para cumplir e incluso acelerar los tiempos del proyecto.

Este lunes, la presencia de operarios en un poste de electricidad generó una interrupción en uno de los carriles de la colectora, lo que complicó el tránsito durante la mañana.

Desde la Municipalidad de Neuquén explicaron que la circulación no se vio interrumpida en ningún momento, aunque aclararon que una de las colectoras pasó de tener dos carriles a uno solo para el avance de los autos. Esa situación, sumada a la alta carga vehicular que se registra en ese horario, se tradujo en una demora del tránsito.

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (38) Sebastian Fariña Petersen

Los operarios trabajaron en la reparación de postes de luz en la zona de la Avenida Mosconi, a la altura de la calle Nordestrom. El área forma parte del primer tramo intervenido por la Municipalidad, entre las calles Linares y Gatica. En ese sector, la traza principal de la Avenida está cortada por obras, pero siguen habilitadas las calles colectoras en ambos sentidos.

Por seguridad, desde el Municipio delimitaron la zona sobre la colectora, a la altura de calle Nordestrom. Así, de los dos carriles que tiene la colectora, se permite la circulación en uno solo. De este modo, los automovilistas que transitan por el lugar tienen menos espacio para transitar, lo que ocasionó demoras en el tránsito.

Pese a que los autos avanzan con lentitud por ese carril, desde la Municipalidad recordaron que el tránsito sigue habilitado y que no se registran calles completamente cortadas por la presencia de operarios.

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (41) Sebastian Fariña Petersen

Avenida Mosconi: mapa de los cruces habilitados

Si bien las calles colectoras siguen habilitadas y se garantizó que el tránsito no iba a quedar interrumpido en ningún momento de la obra, sí se redujo la cantidad de cruces habilitados para transitar de sur a norte o viceversa.

Según lo difundido por la Municipalidad de Neuquén en las últimas horas, las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

El esquema que marcó el Ejecutivo local indica que los cruces estarán permitidos, en el extremo este, por la calle Linares, que es de doble mano. También estará permitido cruzar por Bahía Blanca, en sentido sur a norte, o por Chubut, en sentido norte a sur.

En la zona central, se podrá cruzar por la Avenida Olascoaga, que es de doble mano, o por Don Bosco, en sentido norte a sur. Otras dos calles habilitadas para el cruce, que funcionan con doble mano, son Chaneton y Gatica, en el extremo oeste de la intervención.