Mariano Gaido confirmó la fecha de intervención en la Avenida Mosconi a la altura de los puentes

Mientras la primera etapa de la obra de la Avenida Mosconi ya está por alcanzar la intervención completa, los automovilistas de Neuquén capital deberán prepararse para una de las etapas de más impacto de este corredor. El intendente Mariano Gaido anunció que la próxima semana comenzarán las tareas para en un acceso de dos niveles en los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti. Agregó que que el proyecto podría quedar listo en octubre.

En una visita a los estudios de LM Neuquén en vivo, el intendente de Neuquén capital destacó la importancia histórica de la obra, que se basa en la necesidad del desarrollo de desagües pluvioaluvionales que serán cubiertos luego por una avenida de cinco carriles por mano, bicisendas, áreas peatonales y espacios verdes. Si bien consideró que la nueva arteria reducirá el tiempo de viaje entre el límite este de Neuquén con el aeropuerto, recordó que los trabajos buscan evitar posibles inundaciones.

Anticipando las posibles molestias de los comerciantes y frentistas que se verán afectados por los trabajos, la Municipalidad busca avanzar a toda velocidad con el desarrollo, para habilitar los primeros tramos antes de que termine el año. Sin embargo, está previsto que dos etapas se edifiquen en simultáneo: por un lado, el tramo central entre Gatica y Linares, que ya está intervenido y, por otra parte, la zona de los puentes carreteros que comenzará la próxima semana y podría estar listo en octubre.

Gaido confirmó que la empresa adjudicataria ya está preparada para comenzar con las tareas de una obra de fuerte impacto en la ciudad, ya que la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti tiene una gran carga de tránsito en las horas pico.

El sector tiene una extensión menor que la de la etapa central de la Mosconi, pero implica un mayor desafío en ingeniería, ya que contará con dos niveles. "Un nivel va a permitir el acceso más fluido desde y hacia Cipolletti, y en el nivel inferior se va a hacer todo el reordenamiento urbano para los que hacen los cruces", dijo Gaido sobre una especie de viaducto que permitirá evitar las esperas o riesgos a la hora de cruzar de norte a sur por una zona de alto tránsito.

Gaido recordó que buscarán aplicar el mismo esquema de trabajo que ya funciona en el primer tramo de la avenida, con actividad las 24 horas. Destacó que el esquema no se ve en otros puntos del país y permite llegar a los plazos de finalización más próximos para así evitar más reclamos por parte de los frentistas, que suelen verse afectados en este tipo de proyectos de tanta envergadura.

La nueva configuración vial en el acceso en la zona este de Neuquén no solo reordenará el tránsito, sino que funcionará como una carta de presentación para la capital. Por eso, el intendente recordó que el proyecto incluye la parquización, iluminación moderna y señalización inteligente para jerarquizar el ingreso.

El objetivo final es que el tiempo de traslado desde el puente hasta el aeropuerto se reduzca en un 50%. Con esta intervención, Neuquén busca igualar los estándares de infraestructura de las grandes capitales del mundo, con avenidas amplias que fomentan el crecimiento económico y la modernidad, por lo que Gaido anticipó que esperan un crecimiento en altura a la vera de la Mosconi, así como una integración entre las zonas del Alto y el Bajo, lo que derivará en un desarrollo comercial de la zona sur de la ciudad.

"La avenida Mosconi se hizo en altura para resguardar al centro y la zona comercial de Neuquén de las crecidas del río. Con el tiempo llegaron las represas que controlaron las crecidas y esa avenida quedó como un dique", dijo sobre la frontera natural que tenía la ciudad. "Se termina el alto y el bajo", dijo y recordó que la transformación Avenida Mosconi también incluye un cambio de identidad. El intendente propuso que el sector privado defina un nuevo nombre para la arteria, con la única restricción de que no se utilice el nombre de ningún político. Esta medida busca que la ciudadanía se apropie del espacio, que es una arteria central de la capital.