Milagro en barrio La Sirena: perdió el control del auto, provocó un choque múltiple y un panadero se salvó

El impactante siniestro ocurrió este martes por la madrugada en barrio La Sirena. La secuencia quedó registrada por las cámaras.

Un tremendo siniestro vial alteró la tranquilidad de la madrugada en el barrio neuquino La Sirena cuando un conductor perdió el control de su auto y provocó un múltiple choque al colisionar contra otros dos vehículos estacionados. La secuencia ocurrió afuera de una panadería y quedó grabada en las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió este martes alrededor de las 6.30 en un sector de la calle Luis Beltrán, casi Chimehuin, en Neuquén . En las imágenes difundidas se observa cómo un Citroën C4 aparece a alta velocidad, pierde el control y termina impactando contra un Fiat Uno blanco estacionado que a su vez es arrastrado y choca contra una camioneta utilitaria.

La preocupación fue total, ya que un panadero se encontraba cargando bandejas en la parte trasera para iniciar el reparto del día.

Como consecuencia del impacto, también resultó afectado otro vehículo que se encontraba en la cuadra.

El testimonio de los empleados

En diálogo con Canal 7, los empleados de la panadería relataron el momento de tensión que presenciaron desde dentro del local. “Estábamos elaborando facturas cuando escuchamos una explosión y pensamos que había explotado la camioneta”, contaron. “Cuando salimos vimos el auto en la vereda y el otro vehículo todo destruido”, agregaron.

"La Fiorino se corrió como dos metros para adelante por el golpe", aseguraron.

Respecto al protagonista del hecho, explicaron que sería el jefe del local quien "estaba cargando los panes y tuvo suerte de que no le pasó nada”. La puerta del rodado amortiguó el golpe, lo que evitó que el vehículo impactara directamente contra el panadero. “El impacto lo recibió la puerta de la camioneta y eso frenó el choque”, aseguraron.

Tras el impacto, los compañeros del trabajador salieron rápidamente a verificar su estado de salud y también el del conductor del vehículo que provocó el choque.

Perdió el control del auto y provocó un triple choque

¿Cuál fue la reacción del conductor?

En relación con el conductor que provocó el impactante siniestro, los testigos afirmaron que, al descender del vehículo, comenzó a discutir con las personas que se encontraban en el lugar. Además, deslizaron un posible estado de ebriedad.

"Él dijo que se quedó dormido, pero nosotros notábamos que algo no estaba bien. Para nosotros venía a alta velocidad y parecía estar alcoholizado", sostuvieron.

Fuentes policiales indicaron que no se confirmó que el conductor estuviera alcoholizado, aunque sí constataron que no tenía la documentación del vehículo en regla, por lo que el auto fue secuestrado.

Pedido de reductores

Aunque el siniestro no registró víctimas fatales, provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados y dejó los restos de autopartes esparcidos en toda la cuadra. A raíz del episodio, vecinos y trabajadores volvieron a reclamar medidas de seguridad vial para evitar nuevos accidentes.

Según indicaron, la velocidad de los vehículos aumentó luego del cambio de sentido de circulación de la calle, lo que provoca que muchos automovilistas transiten a gran velocidad.

“Pedimos reductores de velocidad o lomos de burro porque es una zona muy urbana. Acá pasan personas mayores, gente con discapacidad y muchos vecinos cruzando la calle”, reclamaron.