Neuquén vacunará gratis a los 10.000 chicos que asisten a los centros deportivos municipales

La Municipalidad de Neuquén y la Cooperativa CALF firmaron un convenio. Buscan prevenir enfermedades en la comunidad.

La Municipalidad de Neuquén y la Cooperativa CALF firmaron un convenio que permitirá que 10.000 chicos que asisten a centros deportivos de la ciudad accedan a la vacunación gratuita para completar sus esquemas vacunatorios.

De esta manera, el municipio busca prevenir enfermedades en la comunidad y fortalecer la inmunidad de quienes practican deporte en los distintos polideportivos.

Luego de rubricar el acuerdo, el intendente Mariano Gaido felicitó a Marcelo Severini, presidente de la Cooperativa CALF, y a todo su equipo por el acompañamiento social que la entidad realiza en la ciudad.

“Con este convenio logramos que toda la infraestructura deportiva de la ciudad trabaje en conjunto con CALF, que es un orgullo argentino porque es uno de los pocos casos del país que cuenta con un vacunatorio. A través de esa herramienta, los polideportivos serán espacios más saludables”, afirmó.

Vacunacion neuquen calf

Además, subrayó que “este convenio pone en valor un servicio esencial como la vacunación y, además, de manera gratuita”.

Las jornadas de vacunación incluye a los asistentes de los programas municipales Elijo Activarme 2026 y de los centros deportivos 2026. La vacunación se llevará adelante en los centros deportivos municipales, en las Salas de Actividad Física (SAF) y otros edificios designados por el municipio.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que se trata de “un convenio histórico que nos permite llegar a 10 mil beneficiarios con la vacunación y realizar un trabajo de prevención muy importante en la ciudad”.

Indicó que se viene trabajando desde hace tiempo en la iniciativa y agregó: “Nos pone muy felices. Esto nos da tranquilidad porque ahora sabemos que todas las personas que asistan a los centros deportivos van a tener el beneficio de las vacunas”.

A su turno, Severini, destacó el hecho de trabajar con la Municipalidad en prevención de salud: “Tener una población de diez mil posibles personas que puedan mejorar y fortalecer su inmunidad, para nosotros es un placer y nos sienta muy bien tener este tipo de actividades en conjunto con la Muni”.

severini.png

“Hay una cuestión que es importante remarcar, que esto es totalmente gratuito, o sea, no hay que abonar ningún tipo de pago para para proceder a la vacunación”, expresó el titular de la cooperativa eléctrica.

Por otro lado, informó que la entidad cuenta con un vacunatorio móvil, uno de los pocos existentes en la Argentina, que a la fecha ha aplicado 21 mil dosis y se movilizará para cumplir la nueva misión dentro de la ciudad.

Por su parte, Verónica Chiappe, directora médica de CALF Salud, indicó que “a partir de hoy ya estamos a disposición para comenzar con la vacunación”.

“Esto tiene que ver con una mirada preventiva en salud. Buscamos aumentar el porcentaje de vacunación en niños y adolescentes, que venía en descenso luego de la pandemia”, explicó.

Asimismo, destacó que trabajan de manera articulada con el Ministerio de Salud para facilitar el acceso a los esquemas de vacunación completos.

Por último, detalló que los niños y niñas deberán contar con la autorización de sus tutores y asistir con su carnet de vacunación al momento de la aplicación, mientras que los adultos solo deberán presentarse con su DNI.