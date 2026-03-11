Samsung apuesta a Neuquén con el lanzamiento de su nueva familia de Galaxy S26 y auriculares Buds4

La nueva serie llega con un fuerte peso de la Inteligencia Artificial y una tecnología de primera. Cuotas sin interés y plan canje, lo que tenes que saber.

Samsung lanzó en Argentina la nueva serie Galaxy S26 junto con los auriculares Galaxy Buds4 y Buds4 Pro. La compañía puso el foco en la integración de inteligencia artificial dentro del uso cotidiano del smartphone y en nuevas soluciones vinculadas a la privacidad y rendimiento.

Uno de los ejes del lanzamiento es la evolución de Galaxy AI , que en esta generación incorpora un Agente de IA diseñado para asistir al usuario en tiempo real. El sistema analiza el contexto y ofrece sugerencias proactivas, como detectar conflictos en la agenda cuando se coordinan planes por mensajería o facilitar búsquedas sin necesidad de cambiar de aplicación. El objetivo es reducir pasos y simplificar tareas diarias desde el propio dispositivo.

Dentro de este ecosistema se destaca Photo Assist , una herramienta de edición impulsada por inteligencia artificial que permite modificar imágenes mediante instrucciones escritas o por voz. El usuario puede pedir que se eliminen objetos, agregar elementos o realizar ajustes específicos . Las ediciones se procesan directamente en el equipo y pueden revisarse o deshacerse de forma progresiva.

En materia de privacidad, el Galaxy S26 Ultra incorpora Privacy Display, una tecnología de pantalla integrada que limita la visión lateral sin necesidad de filtros externos. La pantalla se mantiene nítida desde el frente, pero restringe la visibilidad desde los costados. La función puede aplicarse a toda la pantalla o configurarse para aplicaciones, notificaciones o el ingreso de claves en apps bancarias y billeteras virtuales. Está pensada para situaciones cotidianas como el uso del teléfono en transporte público o espacios compartidos.

Samsung S26 (1)

La serie Galaxy S26 estará disponible en el país a partir del 11 de marzo. Según informó Agustín Calvo, gerente de Ventas de Samsung Argentina, desde Samsung buscarán sostener los precios alineados con la generación anterior, en un contexto internacional de aumento de costos vinculados a la demanda global de componentes asociados al desarrollo de inteligencia artificial.

Durante la etapa de preventa se ofrecerán planes de financiación en hasta 12 y 15 cuotas sin interés, según la entidad bancaria, además de descuentos por pago al contado. A través del Plan Canje, los usuarios podrán entregar hasta dos dispositivos usados —incluso con pantalla dañada— y acceder a ahorros de hasta un 40%, con un reintegro mínimo garantizado de $400.000.

También habrá promociones de almacenamiento, permitiendo adquirir versiones de mayor capacidad al precio de la inferior, o acceder a un eVoucher para productos del ecosistema Samsung. El seguro Samsung Care+ contará con un descuento del 50% durante el primer año y quienes compren los nuevos Buds4 junto con un equipo de la serie S26 obtendrán un beneficio adicional en los auriculares.

Samsung S26 (2)

En paralelo, Samsung presentó los Galaxy Buds4 y Buds4 Pro, que incorporan mejoras en diseño y experiencia de audio, con inteligencia artificial aplicada al procesamiento del sonido y un formato renovado para optimizar el ajuste.

Desde la compañía destacaron que Neuquén es una plaza estratégica dentro del mercado argentino, debido a su dinamismo comercial y crecimiento sostenido en los últimos años.

En ese contexto, Samsung refuerza su propuesta de valor a través de beneficios financieros, herramientas de fidelización como el Plan Canje y el desarrollo de su canal online y red de tiendas propias, buscando facilitar el acceso a su ecosistema de productos en la región.