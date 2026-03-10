¿Chau fotomultas en Plottier? El Concejo Deliberante trata un proyecto para suspender el sistema

Hace días que varios días que los vecinos están en alerta por haber recibido varias multas. La Muni dice que está en orden y que es para evitar accidentes.

Si bien las fotomultas en Plottier comenzaron a funcionar en noviembre del año pasado, recién en enero llegaron las primeras notificaciones, y con ellas el enojo de muchos vecinos quienes aseguran que se enteran por casualidad, que les cobran montos diferentes y que no hay información de "a dónde va el dinero". Mientras en el Concejo Deliberante avanza un proyecto para suspender el sistema, desde el Ejecutivo aseguran que se trata de una acción para mejorar la seguridad vial.

La Municipalidad había informado a la comunidad sobre la instalación de cámaras en 15 esquinas para controlar que los automovilistas no pasen en rojo y no pisen la senda peatonal, infracciones que pueden generar accidentes.

Desde entonces se hicieron unas 200 infracciones por día, y varios vecinos se empezaron a organizar en grupos de whatsapp para realizar reclamos ante el Municipio por no estar de acuerdo con el nuevo sistema.

Pablo Scialabba, concejal del bloque Juntos por el Cambio, contó a LM Neuquén que recibió muchos llamados de vecinos con inconvenientes por las fotomultas por lo que, con el acompañamiento del bloque de Evolución y de Fuerza Libertaria, presentó un proyecto para pedir un informe al Ejecutivo.

"Queremos saber quién maneja el sistema, bajo qué contrato y qué empresa está detrás de las fotomultas. Cómo se implementó el sistema y cómo se reparte lo que recauda", preguntó el legislador, junto a su compañera de bancada, Marianela Alessandroni.

Scialabba explicó que si bien el proyecto de su bloque era un pedido de informe, en la comisión de Gobierno de ayer se actualizó a un proyecto de ordenanza por el que se pretende suspender el cobro de fotomultas hasta que se esclarezcan las dudas de la comunidad.

"La Municipalidad anunció a fines del año pasado la implementación del sistema, pero a nosotros nunca nos llegó nada. Nos enteramos este año cuando apareció en la página la posibilidad de revisar si tenés fotomultas", describió el concejal, quien dijo además que presentaron el proyecto luego de recibir las últimas semanas muchas preguntas de vecinos.

La principal inquietud, según el edil, tuvo que ver con las demoras en las notificaciones, que al llegar tarde, o directamente no llegar, se pierde el tiempo de poder abonar con el 50% de descuento en un pago voluntario. "Los vecinos nos indicaron además que cuando se acercaban al Tribunal de Faltas para averiguar les decían que se tenían que comunicar con la empresa", aseguró el concejal.

"Hay mucho impacto en la ciudadanía estos últimos días y el Concejo Deliberante se hizo eco. Se mocionó cambiar el proyecto de pedido de informe a ordenanza y establecer la suspensión del mecanismo administrativo que se está utilizando hoy para las fotomultas, y además que informen qué empresa se contrató, cuánto dinero se queda y cuánto la Municipalidad", confirmó el concejal sobre el proyecto que podría tratarse este próximo jueves en sesión.

El legislador dijo que "es un problema gigantesco" y que aunque no pueden regular para el pasado, sí lo podrían hacer para adelante. "La suspensión va a ser desde que se sancione, y hasta tanto se eche luz sobre el sistema", insistió.

"Hay miles de mecanismos para hacerlo bien, nuestra diferencia con todo esto no tiene que ver con el instrumento en sí. Estamos de acuerdo en que nos ayuda a mejorar la seguridad vial, pero cuando se delega en un privado la posibilidad de poder hacer descargo no hay claridad", aseveró.

Qué dice la Muni

Por su parte, Cristian Tracana, subsecretario de Seguridad y Transporte de la Municipalidad de Plottier aseguró que el sistema que se implementó para instalar las fotomultas está "en orden" y destacó que cruzar un semáforo en rojo es una infracción grave.

Además, recordó que el mismo Concejo Deliberante que ahora intenta suspender este sistema aprobó en 2024 una emergencia vial y de transporte en la ciudad que está vigente hasta abril próximo y que habilita al Ejecutivo a tomar medidas para intentar mejorar la situación.

Concejales de Plottier analizan suspender las fotomultas en la ciudad

Con ese objetivo, dijo, fue que se instauró las fotomultas en la ciudad como medida preventiva de accidentes. "Hay una cuestión clara, si hay tantas infracciones es porque se están cometiendo. Las cámaras captan en video cuándo los automovilistas cruzan en rojo. Las infracciones son donde corresponde y como deben ser, después los que tengan alguna cuestión para achacar tendrán los argumentos correspondientes para hacerlo", lanzó el funcionario.

"La ley de tránsito especifica que el cruce de semáforo en rojo es una falta grave, y si le sumamos que por eso se han perdido muchas vidas, y que nosotros hicimos una evaluación y que en nuestra ciudad no se respetan creo que no hay mucho para agregar", sostuvo.

Además, el subsecretario dijo que la fotomulta tiene el mismo proceso administrativo que una multa realizada por un inspector de tránsito. "Lo que agregamos es una herramienta más que son las cámaras", agregó el funcionario, quien mencionó que este sistema se usa en Neuquén capital y en varias otras ciudades de la provincia.