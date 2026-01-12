Fotomultas en Plottier: detectan 200 infracciones por día pero aún no multaron a nadie

Las multas comenzarán a llegar la semana que viene cuando esté lista la página para que los automovilistas puedan verificar si cometieron alguna falta.

Desde el sábado 15 de noviembre del año pasado la Municipalidad de Plottier puso en práctica las fotomultas para los automovilistas infractores. Emitió 200 multas por día en las 15 esquinas donde instaló cámaras pero aun no notificó a nadie.

El sistema está en funcionamiento, los automovilistas que pasan frente a las cámaras cuando el semáforo está en rojo o si pisan la senda peatonal recibirán una multa. Pero si bien ya capturaron con una foto alrededor de 11 mil infractores aún ninguno se enteró.

La demora se debió a que aún no pudieron poner en uso la página donde cada automovilista va a poder verificar al ingresar su patente si registra una multa en la ciudad de Plottier.

Una de las fotomultas que recibió un conductor en Plottier. La utilización de los radares otra vez despertó la polémica.

"Están trabajando en el link para hacer la autoconsulta, hasta que no esté esa posibilidad no se van a mandar las notificaciones a la calle, porque el automovilista no puede constatar si tiene una contravención", confirmó a LM Neuquén el juez de Faltas municipal, Juan Carlos González.

El funcionario aclaró que esa demora no significa que no estén en funcionamiento las fotomultas, si no que eso sigue normalmente desde su inicio y calculó que a partir de la semana que viene empezarán a llegar las notificaciones.

Los primeros en anoticiarse de la fotomulta en Plottier serán los automovilistas que no residan en la ciudad. Luego serán los locales los que reciban la notificación.

"Igual se empezaron a generar las contravenciones. Las cámaras funcionan y se están labrando las contravenciones. No se está notificando a la gente porque todavía no tenemos el link pero eso no significa que la persona vaya a perder la posibilidad del pago con el 50% de descuento", insistió.

plottier camaras (4)

González aclaró que más allá de que la infracción haya sido el 20 de diciembre, por ejemplo, no se va a computar el plazo hasta que se confirme la notificación.

Fotomultas

"Desde que se puso en funcionamiento la aplicación de la fotomulta hicimos 200 contravenciones diarias en los 15 puntos que tenemos en la ciudad con cámaras", aseguró el juez de faltas, quien aclaró que la mayoría de las multas refieren al paso de semáforos en rojo.

González aclaró que los valores de las fotomulats continúan con los mismos desde que anunciaron esta nueva implementación y que se actualizarán en febrero, ya que es trimestral.

Con respecto a las notificaciones aclaró que los automovilistas que tengan una dirección de mail registrado en el registro del automotor recibirán en esa casilla la fotomulta, mientras que los que no tengan ese registro la recibirán en su domicilio.

plottier camaras (1)

"No hay un punto que se destaque más que el otro en cuanto a las infracciones. La mayor cantidad de infracciones es por cruce de semáforo en rojo y especialmente se dieron en todos aquellas calles que son perpendiculares a la ruta 22", describió.

Puntos de control

Av. del Trabajo y calle Constituyentes;

Av. San Martín y calle Sargento Cabral;

Calles Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones (sentido este- oeste y oeste-este);

Calles Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur (sentido sur-norte);

Av. Riavitz y calle Buenos Aires Norte;

Calles Buenos Aires Norte y Ernesto Bachman;

Calle Buenos Aires Norte y Av. Plottier;

Calle Buenos Aires Sur y Av. Plottier;

Calle Buenos Aires Norte y Av. Zabaleta (sentido oeste-este);

Av. Zabaleta y calle Buenos Aires Norte (sentido norte-sur);

Calle Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta (sentido norte-sur);

Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur (sentido este-oeste);

Calles Buenos Aires Norte y Libertad;

Calles Buenos Aires Sur y Reguero; y

Calles Libertad y Buenos Aires Norte.

Precios de las fotomultas

Las sanciones se determinarán en módulos y podrán reducirse a la mitad si se abonan dentro de los 30 días posteriores a la notificación, bajo la figura de pago voluntario. Además, se deben sumar gastos administrativos, que rondarán los $40.000 (el juez estimó entre 36.000 y 43.000 pesos).

Multa por cruzar en rojo

200 módulos: $312.000

Pago voluntario (dentro de 30 días): $156.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

Multa por detenerse sobre la senda peatonal

100 módulos: $156.000

Pago voluntario: $78.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

González sostuvo que los valores “están por debajo de los que cobra Neuquén capital”, aunque aclaró que ambos municipios actualizan los montos siguiendo criterios similares vinculados al precio de los combustibles.