Plottier comenzará a aplicar este sábado las fotomultas: estos serán los valores

Las cámaras controlarán dos infracciones: cruzar en rojo y detenerse sobre la senda peatonal. Las multas parten desde los 156 mil pesos con pago voluntario.

A partir de este sábado 15 de noviembre comenzarán a aplicarse oficialmente las fotomultas en Plottier . El juez de Faltas municipal, Juan Carlos González, explicó a LM Neuquén cuáles serán las infracciones que se controlarán, cómo se notificará a los conductores y cuáles serán los montos a pagar.

“Solo se van a fiscalizar dos conductas: cruzar el semáforo en rojo y detenerse sobre la senda peatonal ”, detalló González. El valor del módulo municipal -con el que se calculan las multas- se actualizó recientemente y quedó fijado en $1.560 .

En esta primera etapa son 15 las cámaras que van a captar las infracciones. La fiscalización será llevada a cabo a través de equipamiento electrónico en los siguientes puntos de la ciudad:

- Av. del Trabajo y Constituyentes

- Av. San Martín y Sgto. Cabral

- Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones

- Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur

- Av. Riavitz y Buenos Aires Norte

- Buenos Aires Nte. y Ernesto Bachmann

- Buenos Aires Nte. y Av. Plottier

- Buenos Aires Sur y Av. Plottier

- Buenos Aires Nte. y Av. Zabaleta

- Av. Zabaleta y Buenos Aires Nte.

- Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta

- Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur

- Buenos Aires Nte. y Libertad

- Buenos Aires Sur y Reguero

- Libertad y Buenos Aires Nte.

Cuánto costarán las fotomultas

Las sanciones se determinarán en módulos y podrán reducirse a la mitad si se abonan dentro de los 30 días posteriores a la notificación, bajo la figura de pago voluntario. Además, se deben sumar gastos administrativos, que rondarán los $40.000 (el juez estimó entre 36.000 y 43.000 pesos).

Multa por cruzar en rojo

200 módulos: $312.000

Pago voluntario (dentro de 30 días): $156.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

Multa por detenerse sobre la senda peatonal

100 módulos: $156.000

Pago voluntario: $78.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

González sostuvo que los valores “están por debajo de los que cobra Neuquén capital”, aunque aclaró que ambos municipios actualizan los montos siguiendo criterios similares vinculados al precio de los combustibles.

Cómo se notificará a los infractores

La empresa encargada del sistema de fotomultas en Plottier es Fluxa, contratada por el municipio. Tendrá acceso al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para identificar al titular del vehículo mediante el número de patente.

A cada infractor le llegará una carta al domicilio registrado, con la imagen de la infracción y los datos del expediente. En los casos donde el municipio cuente con un correo electrónico declarado, también se podrá notificar por e-mail.

Además, en los próximos días estará habilitado un enlace en la web municipal para consultar multas ingresando la patente del vehículo. Desde ahí también se podrán realizar descargos de forma online, aunque el Tribunal de Faltas continuará atendiéndolos de manera presencial.

“Todo descargo lo resolvemos nosotros en el Tribunal, no hay inconveniente. Si hace falta asesoramiento, la gente se puede acercar”, agregó el juez.

El sistema de fotomultas, que ya se usa en Neuquén capital, con la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la ciudad busca mejorar la seguridad vial, según explicaron a través de las redes sociales de la Municipalidad de Plottier.

Las fotomultas como método de disminución de los accidentes viales comenzó en Neuquén capital en el 2024 cuando el Municipio instaló las primeras 46 cámaras de las 200 que ya hay por toda la ciudad. Aún la Municipalidad de Plottier no comunicó el valor de las multas.