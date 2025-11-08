Atención Plottier: dónde y cuándo comienzan a aplicarse las fotomultas

Este sistema de prevención de accidentes de tránsito tendrá 15 esquinas de la zona urbana con cámaras en la primera etapa. Captarán dos tipos de infracciones.

La Municipalidad de Plottier anunció este viernes, a través de sus redes sociales, que comenzará con la implementación de fotomultas en la zona urbana de la ciudad. En la primera etapa de este sistema de prevención de accidentes de tránsito se tendrán en cuenta solo dos infracciones.

La fecha anunciada para comenzar con este sistema de prevención al volante será el próximo sábado 15 de noviembre , fecha en la que las infracciones de los automovilistas serán multadas.

En la primera etapa de esta implementación las dos infracciones que serán multadas serán la de cruce de semáforo en rojo y la de la invasión de la senda peatonal.

plottier camaras (5)

Según informó la Municipalidad en un posteo de redes sociales, son 15 las cámaras que van a captar las infracciones. La fiscalización será llevada a cabo a través de equipamiento electrónico en los siguientes puntos de la ciudad:

- Av. del Trabajo y Constituyentes

- Av. San Martín y Sgto. Cabral

- Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones

- Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur

- Av. Riavitz y Buenos Aires Norte

- Buenos Aires Nte. y Ernesto Bachmann

- Buenos Aires Nte. y Av. Plottier

- Buenos Aires Sur y Av. Plottier

- Buenos Aires Nte. y Av. Zabaleta

- Av. Zabaleta y Buenos Aires Nte.

- Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta

- Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur

- Buenos Aires Nte. y Libertad

- Buenos Aires Sur y Reguero

- Libertad y Buenos Aires Nte.

Objetivo

"El sistema se implementará en puntos estratégicos de la ciudad para mejorar la seguridad vial", explicaron en el posteo de las redes sociales de la Municipalidad de Plottier.

Las fotomultas como método de disminución de los accidentes viales comenzó en Neuquén capital en el 2024 cuando el Municipio instaló las primeras 46 cámaras de las 200 que ya hay por toda la ciudad. Aún la Municipalidad de Plottier no comunicó el valor de las multas.

plottier camaras (2)

El secretario de Finanzas de Neuquén capital, Fernando Schpoliansky, aseguró que el sistema de fotomultas es una herramienta para ordenar el tránsito, pero también en un apoyo fundamental para la seguridad ciudadana.

El funcionario explicó que las cámaras distribuidas en distintos puntos de la capital “han ayudado a reducir infracciones y también a resolver hechos delictivos gracias a un convenio con la Policía”, más allá del debate que existe por el valor de las multas y algunos descargos que hacen los vecinos por infracciones, como por ejemplo, pisar con el vehículo parte de la senda peatonal.

La ciudad de Neuquén cuenta con 200 cámaras de fotomultas instaladas en estratégicas esquinas y ya comenzó con la instalación de otras 100. Quieren abarcar todos los sectores peligrosos para poder reducir la cantidad de accidentes automovilísticos.

plottier camaras (3)

“Hay un convenio con la Policía, las imágenes de la ciudad, a requerimiento de la fuerza, se entregan y se ponen a disposición. Se ha colaborado mucho con cuestiones de inseguridad en nuestras ciudades, y se han resuelto casos a partir de las cámaras”, precisó Schpoliansky.

El sistema detecta infracciones las 24 horas en avenidas como Argentina, Leloir, Doctor Ramón y Ruta 7, y los registros se procesan de manera automática. Pero las cámaras están en distintos puntos de la ciudad y los vecinos ya conviven con las fotomultas. Entre las faltas más frecuentes se destacan el cruce con semáforo en rojo, la invasión de senda peatonal y el giro a la izquierda en zonas prohibidas.