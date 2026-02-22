Sin unidad se viene áspera interna en el peronismo neuquino: ¿Qué pasó?

Había 13 reservas de colores, pero se presentaron tres listas de sectores que van desde el parrilismo, pasando por otro que integra La Neuquinidad, hasta una tercera opción.

No hubo lista de unidad y tampoco prosperaron todas las reservas de color que, en los papeles, anticipaban una interna peronista más fragmentada. Finalmente, sólo tres sectores lograron reunir los más de 600 avales exigidos por la Junta Electoral y quedaron habilitados para competir por la conducción del Partido Justicialista de Neuquén .

Los que quedaron en pie son José "Turco" Asaad (Peronismo Territorial), intendente de Vista Alegre, identificado con el sector que apadrina desde afuera el gobernador Rolando Figueroa; Juan Domingo “Chule” Linares (Peronismo para la Victoria), ex intendente de Junín de los Andes, hombre históricamente cercano al parrilismo y César Godoy (Frente Peronista), dirigente de la UOCRA de Rincón de los Sauces, que busca posicionarse como una tercera vía dentro del peronismo provincial.

El dato es que todas las 13 demás reservas de color se cayeron el mismo viernes a la medianoche . No alcanzaron los avales o no completaron la documentación. La competencia se reduce a estos dirigentes, en un parido que perdió un poco de peso específico tras la dura derrota del pasado 26 de octubre. No obstante, todos quieren quedarse con ese sello, de cara al 2027.

local PJ partido justicialista neuquen La sede del PArtido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Pero ahí no funciona la Junta Electoral. Sebastián Fariña Petersen

Incluso hubo una denuncia en la Junta Electoral, debido a que una de las listas no habría alcanzado los avales y les dieron más tiempo. La Junta Electoral partidaria había puesto filtros que limitaban la logística, y uno de ellos fue la implementación de los datos biométricos, como la huella digital para los afiliados que firmara avales.

Partido Justicialista de Neuquén: las tres opciones

Linares expresa el núcleo duro del peronismo que responde a al exsenador Oscar Parrilli, con fuerte identidad kirchnerista y estructura territorial que se heredó de la mejor época de Néstor y Cristina Kirchner. Es el candidato que sintetiza la parte de la continuidad del esquema interno histórico del PJ neuquino.

Asaad, en cambio, representa a los sectores que orbitan alrededor del gobernador Figueroa, es decir los que se fueron del peronismo de estructura y conviven con la alianza. Figueroa no pertenece al PJ, pero supo cosechar en campaña el apoyo de sectores desencantados, como parte del Movimiento Evita (Marcelo Zúñiga) y de la ex estructura kirchnerista del Frente Grande.

En tanto que Godoy aparece como una figura distinta dentro del peronismo, como dirigente sindical con peso en la UOCRA petrolera, que intenta construir una alternativa que no quede encorsetada ni en el parrilismo ni en el armado de Parrilli, de Darío Martínez, ni tampoco en el espacio que migró hacia el oficialismo provincial. Su candidatura busca captar a los desencantados de ambos polos.

El padrón ronda los 19.700 afiliados. En ese universo, la matemática es bastante cruda en término de participación. El sector que supere apenas el millar de votos podría quedarse con la conducción del partido. El nivel de participación será fundamental y la fragmentación puede jugar un papel decisivo.

En un contexto nacional adverso para el peronismo y con una provincia políticamente reconfigurada tras el triunfo de Figueroa, el PJ neuquino discute algo más que nombres. La discusión es en la supervivencia de cara a las elecciones de 2027.

No hay unidad y sobre la mesa se puso una competencia abierta. Lo que está en juego no es sólo el sello, sino quién conduce el proceso de reconstrucción -o de redefinición- del peronismo en Neuquén.

La puerta que “se abrió mágicamente”

Le cierre de lista no estuvo exento de polémicas. De acuerdo al relato de uno de los sectores, la Lista Celeste habría ingresado parte de su documentación “cinco minutos después del cierre de presentación”.

Cesar Godoy PJ neuquino César Godoy a la espera de que le abran la puerta para presentar la lista el pasado viernes por la noche. Una de las listas denunció irregularidades.,

Siempre según esa versión, los representantes del espacio pidieron que se les abriera la puerta del edificio para poder ingresar la documentación fuera del horario establecido.

“La Junta se negó, pero igual ingresaron los papeles. Mágicamente se abrió la puerta del edificio”, se afirmó desde uno de los sectores, que dejó constancia de lo sucedido en el libro de actas de la Junta Electoral. En el lugar - indicó - había además dos veedores de la Justicia.

El sector ya anticipó que prepara una impugnación formal, que será presentada cuando la Junta retome su funcionamiento pleno, ya que -según explicaron- hasta este el lunes no habrá actividad administrativa.