Ruta 237: un hombre se encontraba golpeado y desorientado al borde de un acantilado

Durante la madrugada de este domingo se llevó a cabo el operativo de búsqueda y descate. Qué se sabe de su estado de salud y el antecedente de días atrás.

Horas de máxima tensión se vivieron durante la madrugada del domingo, mientras se realizaba un operativo de búsqueda y rescate en inmediaciones del paraje rionegrino de Villa Llanquín. Personas del destacamento Nahuel Huapi recibió el llamado telefónico de un hombre que manifestaba encontrarse desorientado al borde de un acantilado .

Rápidamente efectivos policiales arribaron al sector y desplegaron un amplio patrullaje preventivo y de rastrillaje por Ruta Nacional 237 , extendiendo la búsqueda hasta la zona de Confluencia, en la intersección con Ruta Provincial 65, recorriendo banquinas y sectores montañosos lindantes.

Con esta amplia cobertura que realizó el personal policial , alrededor de las 3 de la mañana sobre el kilómetro 1607, se logró divisar una luz proveniente del sector elevado, lo que permitió orientar el operativo. Dos efectivos iniciaron el desplazamiento a pie, adoptando las medidas de seguridad correspondientes, logrando establecer contacto con el hombre a aproximadamente tres kilómetros del punto de referencia.

Según detalló la Policía, el ciudadano presentaba dolor en su pierna izquierda y manifestó haber sufrido una caída tras desvanecerse mientras caminaba por el sector de montaña, lo que lo llevó a caer hacia una zona de acantilado. Al momento del hallazgo se encontraba desorientado y en estado de nerviosismo, aunque no presentaba lesiones de gravedad a simple vista.

La zona resultó ser de acceso posible para el personal interviniente, que logró ingresar y egresar sin inconvenientes, acompañando al hombre hasta un móvil policial para su posterior traslado al Destacamento Nahuel Huapi.

operativo de rescate villa llanquin

Durante el procedimiento se logró la colaboración de personal de la Comisaría 51 de Villa Traful, efectivos de la Policía de Río Negro de la localidad de Dina Huapi, un guardaparque de la zona La Lipela y autoridades de la Dirección Lagos del Sur, quienes supervisaron el operativo.

Posteriormente, familiares del ciudadano se hicieron presentes y realizaron el traslado en vehículo particular hacia el Hospital Zonal "Ramón Carrill" de San Carlos de Bariloche para su evaluación médica, retirándose luego hacia el sector donde se encontraban acampando.

Los detalles de cómo fue encontrado el tucumano desaparecido en Neuquén

Este viernes, se conoció la feliz noticia de que el joven tucumano, que era intensamente buscado en Neuquén, fue hallado con vida tras un amplio operativo para dar con su paradero. Fue rescatado en helicóptero en un sector del paraje rionegrino de Villa Llaquin y trasladado al Hospital de San Martín de los Andes para su evaluación médica.

Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años, quien estaba desaparecido desde el lunes cuando se produjo el hallazgo de su vehículo Volkswagen Gol Trend blanco abandonado en circunstancias extrañas sobre la Ruta Nacional 237, en las cercanías de Villa Traful y la Confluencia. El auto presentaba el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades.

En diálogo con LU5, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, confirmó esta tarde el hallazgo y agregó: “Es una alegría enorme, lo encontramos con vida”. Además, resaltó que ya fue trasladado en helicóptero al hospital de San Martín de los Andes.