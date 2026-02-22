Desesperada búsqueda de un puestero en Neuquén

La Policía difundió los datos de José Curamil, visto por última vez en un puesto de veranada camino a Aluminé. Interviene la Fiscalía de Zapala.

La Policía del Neuquén emitió una alerta por la desaparición de José Curamil, un hombre de 65 años cuyo paradero se desconoce y por quien se desplegó un operativo de búsqueda en la región. Las autoridades solicitaron colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su ubicación.

Según la información oficial difundida por el Departamento Centro de Operaciones Policiales, Curamil fue visto por última vez el 21 de febrero y su desaparición fue reportada a las fuerzas de seguridad, que iniciaron actuaciones judiciales bajo la intervención de la Fiscalía Única de Zapala.

De acuerdo con la descripción brindada, José Curamil es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto con canas . Presenta contextura física robusta. Al momento de ausentarse, se encontraba en el puesto de veranada Lohan Mahuida, sobre el camino a Aluminé, un sector de difícil acceso donde se realizan tareas de veranada ganadera durante la temporada estival.

Las autoridades detallaron que el hombre poseía teléfono celular, aunque no se precisaron datos sobre su vestimenta al momento de la desaparición ni las circunstancias en las que fue visto por última vez. La Policía trabaja en la reconstrucción de sus últimos movimientos y en el relevamiento de la zona para determinar posibles rutas de desplazamiento.

Busqueda de un puestero

Cómo es el operativo de búsqueda

En paralelo, se activaron protocolos de búsqueda de personas, que incluyen rastrillajes en áreas rurales, consultas a pobladores de la región y el análisis de información que pueda surgir a partir de comunicaciones o testimonios. La Unidad Policial interviniente es la Comisaría 31, que coordina las tareas junto a otras dependencias y organismos judiciales.

Desde la Policía solicitaron a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique de inmediato con la Unidad Policial 31 al teléfono (02942) 495056 o con la comisaría más cercana. También pidieron no difundir datos no verificados para evitar entorpecer la investigación y generar confusión.

Mientras tanto, la Policía mantiene activa la búsqueda y renovó el pedido de colaboración para dar con el paradero de José Curamil.