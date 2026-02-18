A una semana de su fuga, ¿Qué se sabe del peligroso delincuente que escapó en Neuquén?

Exequiel Lucas Muñoz huyó el miércoles 11 luego de un traslado sanitario. Desde entonces, la policía mantiene un operativo de búsqueda en toda la provincia.

Se cumple una semana de la fuga de un peligroso delincuente en Neuquén . Se trata de Exequiel Lucas Muñoz , quien, tras lograr evadir a las fuerzas de seguridad, escapó en plena consulta médica.

El joven de 25 años , huyó el miércoles 11 desde las instalaciones del Hospital Dr. Horacio Heller , donde había sido trasladado para un control sanitario por un aparente cuadro de salud. Se trata de un ladrón con amplio prontuario en la región.

Si bien el escape se produjo ese día, fue recién el jueves cuando la policía provincial emitió un parte solicitando la inmediata ubicación y aprehensión . Rápidamente, se activó un protocolo de seguridad para dar con el prófugo.

Muñoz es de nacionalidad argentina. Posee contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tez trigueña, cabello oscuro y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía una campera gris con vivos azules y un pantalón corto gris.

A siete días de su desaparición, las autoridades confirmaron que el operativo continúa vigente y está a cargo de la Comisaría n.º 19. Solicitan que cualquier información o dato relacionado con el caso sea aportado a través del teléfono (299) 4400796 o en la dependencia más cercana.

¿Cómo se escapó el delincuente?

Según la información que trascendió extraoficialmente, Muñoz se habría escapado el miércoles por la noche, luego de urdir un ingenioso plan. Al parecer, el preso, que estaba alojado con prisión preventiva en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, habría fingido una serie de convulsiones y pidió asistencia médica.

Ante esta situación, se dispuso su traslado hacia el centro de salud más cercano. Al llegar al Hospital Heller, fue derivado a box de atención.

En ese momento, cuando le retiraron las esposas para facilitar la revisión de los profesionales, Muñoz aprovechó para ejecutar la fuga: rompió la persiana metálica de una ventana y logró llegar hasta el techo del edificio. Desde allí escapó y no volvió a ser visto, pese al operativo preventivo en el lugar y el que se desplegó posteriormente.

Amplio prontuario

Muñoz no es ajeno a episodios de fuga. Su historial registra antecedentes que evidencian reiterados intentos de eludir a la Justicia. En 2017 fue detenido y posteriormente sometido a una instancia en la que accedió a un juicio abreviado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Tiempo después, el 4 de agosto de 2019, volvió a protagonizar un hecho al organizar un motín en la Comisaría 44 del barrio Valentina Sur. En esa oportunidad logró escapar junto a otros dos internos, Jonathan Cañete y Claudio Ariel Ortega, tras incendiar colchones dentro de la dependencia y agredir a un efectivo policial.

Tras permanecer prófugo durante varios días, fue recapturado por personal de la División de Recaptura en conjunto con efectivos de la Comisaría 19. Se encontraba oculto en la vivienda de un familiar, en el barrio Confluencia, sobre calle El Chocón al 1100 aproximadamente.

Luego de su detención fue trasladado a la Unidad 11, donde quedó a disposición de la jueza de garantías. Con el avance del proceso judicial, recibió una condena de seis años de prisión efectiva por una serie de robos cometidos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.