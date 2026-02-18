Acusaron a un peligroso pistolero que protagonizó tres violentos hechos pero seguirá en la casa de su abuela

Al pistolero se le atribuyeron tres hechos de 2024 en los que se lo halló en poder de armas de fuego.

Luego de tres peligrosos hechos, la fiscalía neuquina logró llevar a audiencia y acusar a un pistolero que disparó contra otros y hasta llegó a lesionar a una policía que intentaba detenerlo.

Según informó la Fiscalía neuquina, la formulación de cargos tuvo lugar durante una audiencia que se celebró el sábado 14, en la que la fiscal Valeria Panozzo, junto a la asistente letrada Fernanda Sabatini, solicitó que el imputado, identificado como "L.R.L.C", quede detenido en prisión preventiva.

De acuerdo a la teoría que presentó Panozzo, el imputado cometió el primero de los hechos el 10 de junio de 2024 , alrededor de las 21:30, cuando disparó contra un hombre que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de Moritán y Avenida del Trabajador. Luego, se inició una persecución, con nuevos disparos, tanto contra el vehículo de la víctima como luego hacia su domicilio.

La situación fue advertida por personal policial, que intervino y detuvo al acusado, a quien se le secuestraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 22— sin la correspondiente autorización legal.

fiscal valeria panozzo.jpg

El segundo episodio que se le atribuye ocurrió el 10 de octubre de 2024, cerca de la medianoche, cuando efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados respecto de una persona que exhibía un arma desde un vehículo. Tras identificar el auto y proceder al control, el imputado —que viajaba como acompañante— intentó extraer un objeto de la guantera, donde se halló un revólver calibre 38, junto con municiones.

Las pericias posteriores determinaron que el arma era apta para el disparo y que el acusado no contaba con credenciales como legítimo usuario.

Por último, Panozzo relató que el tercer hecho tuvo lugar el 14 de diciembre de 2024, durante la madrugada, cuando el imputado fue observado circulando en una moto sin patente y se dio a la fuga ante la presencia policial. La persecución finalizó cuando intentó ingresar a un domicilio, ocasión en la que se resistió activamente al procedimiento y arrojó una reja metálica contra el personal interviniente, provocando lesiones graves a una efectiva policial, quien debió ser asistida y quedó con incapacidad laboral por más de 30 días.

En ese contexto, se secuestró una mochila que contenía una pistola con cartuchos, también sin autorización legal.

Por todo esto, fue acusado como autor de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, en concurso real con lesiones graves.

El pistolero estará "atado" a su casa

Al momento de solicitar las medidas cautelares, la asistente letrada Sabatini pidió la prisión preventiva del imputado por el plazo de tres meses. Fundamentó el pedido en la existencia de riesgo de fuga, al señalar que el acusado no cuenta con trabajo registrado, presenta antecedentes penales y, en al menos dos de los hechos investigados, intentó eludir el accionar policial.

Además, sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que restan producirse medidas probatorias relevantes, como pericias balísticas y la recepción de testimonios de personal policial y de las víctimas, quienes podrían verse afectadas por la conducta previa del imputado, caracterizada por el uso reiterado de armas de fuego.

ON - Comisaria 21 Melipal (3)

No obstante, el juez Raúl Aufranc rechazó el pedido de prisión preventiva y, en su lugar, dispuso la detención domiciliaria del imputado en la vivienda de su abuela, con controles diarios a cargo de la Comisaría 21, por el plazo de tres meses. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de la medida habilitará a la fiscalía a solicitar una cautelar de mayor gravedad.