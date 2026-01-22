Tras una balacera, demoraron a los pistoleros con armas de fuego, cartuchos, un auto y motosierras

Un vecino de Centenario denunció que su casa había sido baleada y se inició una investigación. También encontraron 35 gramos de cocaína.

En el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de un vecino sobre una fuerte balacera en el frente de su vivienda ocurrida el 15 de enero, la Policía de Neuquén logró realizar tres allanamientos positivos en distintos puntos de Centenario . De esta manera, las autoridades lograron avanzar en el secuestro de elementos pertinentes a la causa.

Las diligencias fueron llevadas adelante por el personal policial de la Comisaría 52 , la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, Policía Metropolitana y el Consejo de Seguridad local, bajo la orden de la Fiscalía de Actuación Genérica.

De acuerdo a lo informado por el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de Seguridad de Periferia II a LM Neuquén , el operativo fue un éxito y relacionó los resultados con el trabajo de campo que logró identificar a los presuntos autores y vincularlos con otros hechos relacionados que figuraban en sus antecedentes.

comisaria-52-centenario-4jpg

Además, se refirió a la implementación de un cambio de estrategia en el horario. "Antes hacíamos los allanamientos en la madrugada; esta vez lo organizaron para el mediodía y encontramos a todas las personas vinculadas a la causa, y armas de fuego", remarcó.

Tres allanamientos exitosos en Centenario

Este miércoles 21 de enero los equipos de seguridad organizaron los allanamientos en tres etapas. El primer domicilio a relevar del barrio Eluney comenzó con resultados positivos.

"Pasado el mediodía, se armó el equipo de trabajo, con personal de Comisaría 52 y colaboración de Metropolitana; entramos, había siete personas, de las cuales se logró la demora de dos masculinos que estaban sindicados como autores de las amenazas", informó Catalán. Además, procedieron al secuestro del Chevrolet Aveo negro utilizado por los hombres para realizar las detonaciones que impactaron en el frente de la casa.

En el procedimiento también fue necesaria la participación de la División Antinarcóticos por el hallazgo de dos bolsas con sustancias blancas. Finalmente, constataron que se trataba de estupefacientes y en total sumaban 35 gramos de clorhidrato de cocaína.

allanamientos armas de fuego motosierras centenario (2)

Luego, en el segundo allanamiento realizado en el vecindario Toma del Tanque, lograron aprehender a otro hombre vinculado a la causa. "Era el único morador al momento de la diligencia; y además de su demora se logra secuestrar una pistola tipo Bersa calibre 22, y cuatro cartuchos calibre 44", indicó el comisario.

Por último, en el tercer allanamiento, realizaron la demora de un hombre y el secuestro de un arma de fuego tipo revólver, con 18 municiones calibre 22. Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaría 52.

"Logramos secuestrar tres armas de fuego y demorar a tres personas sindicadas con los autores del hecho", sintetizó Catalán, quien agregó que todas las personas quedaron notificadas de la imputación y supeditados a la causa. Luego, recuperaron la libertad y los efectivos quedarán a la espera de lo que resuelva realizar la fiscalía.

Por otra parte, en uno de los domicilios secuestraron dos motosierras y varios discos de corte, que presumen podrían haber sido sustraídos, dado que recepcionaron denuncias de robo de dichos elementos.

Además, Catalán indicó que trabajan en causas similares, por lo que esta semana en total han secuestrado cinco armas de fuego. En tanto, las balaceras continúan a la orden del día en Centenario, donde, aunque la mayoría de los vecinos manifiestan temor para denunciar, algunos muestran valentía y dan lugar a las diligencias.