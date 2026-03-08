¿Quién era, dónde trabajaba y de qué fiesta volvía el hombre atropellado en la ruta cerca de Caviahue?

La víctima murió tras ser atropellada en la Ruta Provincial 26. Investigan si salía caminando de una fiesta o hacía dedo. Revelador dato de dónde trabajaba.

La investigación por la muerte de un hombre atropellado en la Ruta Provincial 26, cerca de Caviahue , comenzó a arrojar algunos datos sobre la identidad de la víctima y las circunstancias en las que se encontraba en la zona durante la madrugada. Una fatalidad total qued enluta a toda la provincia de Neuquén.

El hombre fue identificado como Alan Roberto Miño, de 37 años, oriundo de Zapala , según pudo confirmar LM Neuquén a partir de fuentes policiales de la región Alto Neuquén.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo, en el sector conocido como Cajón Chico , ubicado a unos cinco o seis kilómetros de Caviahue en dirección a Loncopué, sobre la Ruta Provincial 26.

Cajon Chico El paraje Cajón Chico. Queda a unos 8 kilómetros de Caviahue. El hombre se habría vuielto caminando a esa localdiad, donde trabajaba en una constructora.

De acuerdo con la información preliminar reunida por la Policía y el Ministerio Público Fiscal, Miño caminaba por la ruta cuando fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba en dirección a Loncopué.

Cómo ociurrió el accidente fatal cerca de Caviahue

El coordinador de Seguridad de la región Alto Neuquén, Mariano Jara, explicó que la Policía tomó conocimiento del hecho a las 5:55, cuando se alertó a la Comisaría 40 sobre un posible accidente en ese tramo de la ruta.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido sobre la calzada sin signos vitales y un automóvil detenido en las inmediaciones, con su conductor cerca del vehículo.

Según relató el automovilista a los policías, habría sido encandilado por las luces de otro vehículo que circulaba en sentido contrario en el momento del hecho. De acuerdo con esa versión, el conductor indicó que solo sintió un golpe repentino, se tiró hacia la banquina y luego advirtió un impacto en su auto.

Accidente peaton El accidente fatal del peatón en la Ruta 23 entgre Caviahue y Loncopué.

Minutos después arribó personal médico del hospital de Caviahue, que confirmó que la víctima ya había fallecido. Los primeros informes indicaron que presentaba múltiples traumatismos, entre ellos un severo golpe en el cráneo, que habría sido determinante en el desenlace fatal.

La investigación quedó a cargo de la fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo, quien dispuso pericias mecánicas y accidentológicas para reconstruir la mecánica del siniestro.

Además, ordenó la extracción de muestras de sangre tanto al conductor del vehículo como al cuerpo de la víctima, con el objetivo de realizar estudios toxicológicos.

En el marco de la investigación, el conductor fue demorado en las primeras horas posteriores al hecho, aunque pasado el mediodía recuperó la libertad, quedando supeditado al avance de la causa.

Quién era la víctima y dónde trabajaba

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más datos sobre la víctima. Según se supo a partir de una necrológica difundida por la propia empresa, Miño trabajaba en la firma Autovía Construcciones y Servicios y Arco SRL.

Necrfologica Arco SRL

Se trata de la empresa que actualmente tiene a cargo la obra de pavimentación de la ruta entre Caviahue y Copahue, considerada una de las obras viales históricas de la región por la importancia que tiene para la conectividad turística y productiva del norte neuquino.

La Fiesta del Telar y la hipótesis sobre su recorrido

Otra de las líneas que surgieron en las primeras horas de la investigación es que Miño podría haber estado regresando de la Fiesta del Telar, un evento tradicional que se realiza en el paraje Cajón Chico.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la organización del evento, entre Caviahue y Copahue hay unos ocho kilómetros de distancia, lo que abre la posibilidad de que la víctima estuviera intentando regresar hacia Caviahue durante la madrugada.

No se descarta que pudiera haber estado caminando por la ruta o intentando hacer dedo para trasladarse desde el predio de la fiesta hacia la localidad.

Por el momento, las circunstancias exactas en las que el hombre se encontraba sobre la ruta continúan bajo investigación, mientras personal de Criminalística analiza los elementos recogidos en el lugar y se esperan los resultados de las pericias técnicas y toxicológicas.

La fiscalía buscará determinar con precisión cómo ocurrió el impacto que terminó con la vida del trabajador zapalino en la Ruta 26.