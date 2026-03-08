Despedida al hombre atropellado en la ruta cerca de Caviahue: mensajes de dolor en las redes sociales

Tras el trágico atropello ocurrido en la Ruta 26, el intendente de Caviahue-Copahue publicó un mensaje en redes y se multiplicaron las despedidas.

El fallecimiento del joven zapalino generó conmoción en las redes sociales.

La muerte de Alan Roberto Miño generó una fuerte conmoción en el norte neuquino y también en las redes sociales, donde vecinos, conocidos y autoridades expresaron su dolor por el fallecimiento del trabajador zapalino que murió tras ser atropellado. Entre los mensajes se destacó la despedida del intendente de Caviahue-Copahue , Oscar Mansegosa, quien utilizó su perfil de Facebook para enviar sus condolencias y acompañar a la familia del joven.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en la Ruta Provincial 26, en el sector conocido como Cajón Chico, ubicado a unos cinco o seis kilómetros de Caviahue en dirección a Loncopué. La víctima fue identificada como Alan Roberto Miño, de 37 años y oriundo de Zapala.

Según la información preliminar de la investigación, Miño caminaba por la ruta cuando fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa que circulaba en dirección a Loncopué. El impacto le provocó múltiples traumatismos, entre ellos un fuerte golpe en la cabeza que habría resultado determinante para su muerte.

Tras conocerse la identidad de la víctima, el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, compartió en sus redes sociales una publicación para despedir al trabajador y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

“Mis condolencias a su familia”, escribió el jefe comunal, sumándose a los mensajes de dolor que comenzaron a multiplicarse en la publicación.

La despedida rápidamente se llenó de comentarios de amigos, conocidos y vecinos que recordaron a Miño y expresaron su tristeza por la noticia.

Entre los mensajes publicados se leyeron expresiones como: “Amigo fue un gusto conocerte. Que en paz descanses. Mi pésame a su familia”.

Otra persona escribió: “Mucho consuelo a tus hermanas y esa mamá que siempre trabajaron junto a vos cada temporada. Mi consuelo”.

También hubo palabras que reflejaron el impacto de la noticia en la comunidad: “Nuestras condolencias a familiares y amigos de Alan. Lo sentimos muchísimo, una pérdida irreparable”.

Otros mensajes lo recordaron con afecto: “QEPD querido Alan, gracias por tu amistad y tu visita. Buen amigo”.

Y también se sumaron expresiones de tristeza: “Qué triste noticia. Mis condolencias a su familia. Q.E.P.D.”.

Las publicaciones reflejan el dolor que generó la muerte del joven, que era conocido en distintos ámbitos laborales y sociales de la región.

Alan Mino atropellado cerca de Caviahue La víctrima tenía 37 años.

Cómo ocurrió el accidente

El coordinador de Seguridad de la región Alto Neuquén, Mariano Jara, explicó que la Policía tomó conocimiento del hecho a las 5:55 de la madrugada, cuando se alertó a la Comisaría 40 sobre un posible accidente en ese tramo de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre tendido sobre la calzada sin signos vitales y un automóvil detenido en las inmediaciones, con su conductor cerca del vehículo.

De acuerdo con el relato que brindó el automovilista a los policías, en el momento del hecho habría sido encandilado por las luces de otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Según indicó, en ese instante sintió un golpe repentino, se desplazó hacia la banquina y luego advirtió que su auto había impactado contra algo.

Minutos después arribó personal médico del hospital de Caviahue, que confirmó que el hombre ya había fallecido producto de las lesiones sufridas.