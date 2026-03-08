Tragedia: murió atropellado mientras caminaba por la ruta cerca de Caviahue

La víctima, oriunda de Zapala, fue embestida en Cajón Chico. El conductor aseguró que fue encandilado por otro auto y solo sintió el impacto. Interviene Fiscalía.

La tragedia volvió a enlutar a Neuquén en un accidente de tránsito que se llevó la vida de una persona. Esta vez, la ocurrió en la madrugada de este domingo en el Norte neuquino, cuando un hombre que caminaba por la Ruta Provincial 26, en cercanías de Caviahue , murió tras ser atropellado por un automóvil.

El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana en el sector conocido como Cajón Chico , a unos cinco o seis kilómetros de Caviahue en dirección a Loncopué.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía provincial, personal médico del hospital local, peritos de Criminalística y la fiscalía de Zapala, que inició una investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro.

fiscal laura pizzipaulo La fiscal Laura Pizzipaulo está con la causa que investiga la muerte del peatón en la Ruta Provncial 26 en Caviahue. Ministerio Público Fiscal

El coordinador de Seguridad de la región Alto Neuquén, Mariano Jara, explicó que la Policía tomó conocimiento del hecho a las 5:55 de la mañana, cuando se dio aviso a la Comisaría 40 sobre un posible accidente ocurrido sobre la ruta.

Tragedia en la Ruta Provincial 26: dinámica del accidente

“Hoy a las 5:55 fuimos anoticiados en la Comisaría 40 respecto de un siniestro que se habría producido a unos cinco o seis kilómetros desde Loncopué por la Ruta 26 hacia Caviahue ”, detalló el funcionario policial en diálogo con LM Neuquén.

Tras recibir el aviso, un móvil policial se dirigió al lugar del hecho, donde los efectivos se encontraron con una escena dramática. Había un hombre tendido sobre la calzada sin signos vitales y un automóvil sedán detenido a pocos metros, con su conductor en las inmediaciones.

De acuerdo con el relato que brindó el conductor a los policías en el lugar, el accidente se habría producido en medio de una situación de encandilamiento por las luces de otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

“Según manifestó el conductor, fue encandilado por otro auto que pasaba en dirección opuesta. Él dice que en ese momento solo sintió un golpe, se tiró hacia la banquina y luego advirtió que tenía un impacto en su vehículo”, explicó Jara al describir la versión inicial aportada por el automovilista.

Mientras se realizaban las primeras actuaciones policiales, personal médico del hospital de Caviahue llegó al lugar para asistir a la víctima, aunque los profesionales constataron rápidamente que el hombre ya había fallecido producto de las graves lesiones sufridas.

Según indicó el coordinador de seguridad, la víctima presentaba múltiples traumatismos, siendo el más grave un fuerte golpe en el cráneo, que habría sido determinante en el desenlace fatal.

Accidente mortal cerca de Caviahue: qué dice la Fiscalía

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo, quien ordenó la presencia de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y comenzar a reconstruir la mecánica del accidente.

De acuerdo con la información preliminar reunida por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa conducido por un hombre que circulaba en dirección a Loncopué cuando se produjo el impacto con el peatón.

En paralelo, la fiscal dispuso la realización de pericias mecánicas y accidentológicas con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias del hecho, entre ellas la visibilidad en el momento del impacto, la velocidad del vehículo y la posición en la que se encontraba la víctima sobre la ruta.

Como parte de las medidas investigativas, Pizzipaulo también ordenó la extracción de muestras de sangre tanto al conductor del automóvil como al cuerpo de la víctima, con el objetivo de realizar estudios toxicológicos que permitan descartar o confirmar la presencia de alcohol u otras sustancias.

En el marco del procedimiento judicial, el conductor del vehículo fue demorado en las primeras horas posteriores al siniestro, una medida habitual en este tipo de investigaciones para garantizar la realización de las pericias y las diligencias iniciales.

Seguirán las pericias poara establecer responsabilidades

Sin embargo, pasado el mediodía recuperó su libertad, aunque quedó supeditado al avance de la investigación, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Durante varias horas, personal de Criminalística trabajó en la zona del accidente, realizando relevamientos sobre la calzada, tomando fotografías, midiendo distancias y analizando indicios que permitan establecer con mayor precisión cómo se produjo el impacto que terminó con la vida del hombre.

La investigación continuará en los próximos días con el análisis de las pericias técnicas y los estudios toxicológicos, elementos clave que permitirán determinar responsabilidades en el trágico episodio ocurrido en la Ruta 26.