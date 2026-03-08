Google lanzó una función para que puedas rastrear tu valija si se pierde en un vuelo: ¿Cómo funciona?

La herramienta forma parte de Find Hub y permitirá compartir con las aerolíneas la ubicación del equipaje en tiempo real.

Con la innovadora función lanzada por Google, la valija perdida durante un viaje en avión será un mal recuerdo.

Google presentó una nueva función dentro de su red de localización de dispositivos que busca facilitar la recuperación de tu valija extraviada durante los viajes en avión . La herramienta permitirá que los pasajeros compartan con las aerolíneas la ubicación de su valija en tiempo real cuando se pierde durante un vuelo.

La actualización llega dentro de Find Hub , el servicio que la compañía utiliza para rastrear dispositivos y objetos personales. Con esta mejora, los usuarios pueden enviar un enlace seguro con la ubicación en tiempo real de su equipaje siempre que la maleta tenga un dispositivo compatible o un rastreador integrado.

La función busca resolver uno de los problemas más habituales en los aeropuertos: la pérdida o demora en la entrega de equipaje facturado. Al permitir que la aerolínea vea la ubicación del objeto , el proceso de búsqueda puede volverse más rápido y preciso.

Nunca más una valija perdida: cómo funciona el rastreo con Find Hub

El mecanismo está pensado para que el usuario pueda compartir la información de forma sencilla.

Si el equipaje incluye un rastreador o un dispositivo compatible con la red de localización de Google, el sistema permite generar un enlace seguro que muestra la posición actualizada del objeto. Ese enlace puede enviarse directamente a la aerolínea a través de sus canales de atención, como aplicaciones móviles o páginas web.

Google. Find Hub

De esa manera, el personal encargado de gestionar equipaje perdido puede acceder a la ubicación y seguir los movimientos de la maleta mientras el sistema actualiza los datos.

La lógica detrás de la herramienta es complementar los procesos tradicionales de búsqueda de equipaje con información generada por el propio pasajero, lo que podría reducir tiempos de localización en algunos casos.

Alianzas con aerolíneas y sistemas de gestión de equipaje

Para habilitar esta función, Google trabajó con varias aerolíneas internacionales que ya aceptan la ubicación compartida dentro de sus procesos de gestión de equipaje.

Entre las compañías que forman parte del lanzamiento se encuentran:

Turkish Airlines

Lufthansa Group, que incluye a Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Air Lines

Scandinavian Airlines

Air India

China Airlines

Saudia

AJet

Valijas. aeropuerto.jpg

Además, la compañía tecnológica trabajó con SITA y Reunitus para integrar la función con dos de los sistemas más utilizados en la industria aérea para gestionar equipaje extraviado: WorldTracer y NetTracer.

La integración busca que la información compartida por el pasajero pueda incorporarse dentro de los mismos flujos de trabajo que utilizan las aerolíneas para localizar maletas.

Valijas conectadas sin rastreadores externos

El ecosistema también se amplía con la participación de fabricantes de valijas que podrán conectarse directamente a la red de localización de Google sin necesidad de incorporar un rastreador adicional.

Esto significa que el propio equipaje podrá enviar su ubicación dentro de la red de dispositivos compatibles, algo que apunta a simplificar el proceso para los viajeros frecuentes.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Google para expandir su red de rastreo de objetos personales, que ya permite localizar teléfonos, relojes inteligentes, auriculares y otros dispositivos conectados.