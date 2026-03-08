Condenaron a dealers neuquinos pero no van a la cárcel gracias al principio de la duda

Una mujer y un hombre fueron atrapados por la Federal con una importante cantidad de droga. Sin embargo, no surgieron otros elementos que los liguen a la venta.

La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

Una mujer y un hombre que estaban bajo sospecha de hacer delivery de drogas en esta capital lograron zafar de la cárcel y solo deberán cumplir castigos en suspenso. Las pruebas no fueron suficientes para atribuirles el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una mujer con domicilio en Neuquén capital y un hombre que vive en la localidad de Plottier fueron investigados por la División Antinarcóticos Cipolletti de la Policía Federal Argentina debido a que se presumía su vinculación con la venta de drogas mediante entregas con un auto Peugeot 208.

La causa se remonta a los primeros meses de 2023, cuando un juez federal neuquino autorizó los allanamientos en viviendas ubicadas en las calles México al 1500 y Dorrego al 300 . En ambos casos, los resultados fueron muy favorables, con la incautación de una gran cantidad de envoltorios con drogas. En el primer domicilio, perteneciente al hombre, se encontraron cogollos de marihuana y ravioles de cocaína. Asimismo, en el auto Peugeot que utilizaba para movilizarse, fue hallada una veintena de cogollos.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. En el allanamiento realizado en la casa del estudiante, fue hallado casi medio kilo de marihuana

En cuanto a la mujer, el saldo de la pesquisa también fue favorable, con la incautación de un poco más de 350 gramos de marihuana y cocaína.

Imputación inicial por venta de drogas

Inicialmente, tanto el hombre como la mujer fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se definió recién la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) y el Ministerio Público Fiscal y los defensores comunicaron que habían llegado a un acuerdo, donde los acusados se declaraban culpables pero por un delito más leve que el de la venta de drogas.

ravioles cocaína.jpg Gendarmes neuquinos investigaron a Tito Herrera por su presunta vinculación a la venta de drogas mediante la modalidad de delivery. Gentileza Policía del Neuquén

Desde la fiscalía se aclaró que no había suficientes elementos probatorios para condenar a la mujer y el hombre por comercializar drogas y que solo se les podía atribuir el delito de tenencia simple de estupefacientes.

De igual modo, en la mujer, de 29 años, recayó un castigo mayor de 3 años de prisión condicional porque se encontró una mayor cantidad de droga. “En esta instancia el MPF ajustó el pedido punitivo a la responsabilidad que le cupo a cada uno de ellos en el hecho enrostrado, respetando el principio de proporcionalidad de las penas, lo que entiende adecuado a las constancias obrantes en el presente legajo”, resaltó el juez unipersonal del TOF.

Además de la pena en suspenso, la mujer deberá donar un poco más de 160 mil pesos al hospital Castro Rendón. La suma había sido secuestrada por la Policía durante el procedimiento en su domicilio. Como sucede con otros condenados con castigos condicionales, deberá cumplir varias pautas de conducta.

Donación al hospital superior al millón de pesos

Respecto del hombre, recibió un castigo menor de prisión condicional, dos años, aunque tuvo que realizar una donación mayor de dinero porque en el allanamiento en su vivienda se encontraron casi medio millón de pesos y más de 400 dólares. En este caso, se dispuso que las sumas sean destinadas al hospital Castro Rendón.

Mientras que la mujer tuvo la asistencia legal de un abogado particular, el hombre fue asesorado por un integrante de la defensa pública.