Imputaron a cinco personas por hacer delivery de drogas en Senillosa y Centenario
Acusaron a cuatro varones y una mujer por el delito de venta de estupefacientes. Previa realización de allanamientos con material secuestrado para la causa.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a cinco personas, cuatro varones y una mujer, de integrar una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en las ciudades de Senillosa y Centenario. Quedaron imputados por el delivery de drogas en una audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este sábado en la Ciudad Judicial.
Tanto la fiscal del caso Silvia Moreira como el asistente letrado Pablo Jávega, ambos de la fiscalía de Narcocriminalidad, pidieron medidas cautelares para que los acusados y la acusada permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.
Según la teoría del caso presentada, la actividad fue desarrollada al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. Los imputados y la imputada operaban desde distintos puntos de venta fijos y bajo la modalidad de entrega a domicilio. Lo hacían en diversos horarios con personas que se acercaban a adquirir estupefacientes en esas bocas de expendio o bien a través de la modalidad delivery, empleando autos.
Los identificaron y establecieron sus roles
De acuerdo a la evidencia recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la Policía provincial, se pudo determinar la participación de cada una de las personas.
- J. E. F. (varón), P. A. G. (varón) y A. M. M. (mujer): Realizaban tareas de comercialización, acopio y recepción de pagos.
- J. D. A. (varón) y P. G. G. (varón): Encargados del acopio, fraccionamiento de la sustancia y recepción de pagos.
Allanaron dos domicilios
La formulación de cargos se efectuó luego de cuatro allanamientos simultáneos realizados ayer por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, que permitieron desarticular los centros de operación:
- En la calle Pascual Puente de Senillosa: En la vivienda del imputado J. E. F. (donde funcionaba un comercio), se incautaron 118,47 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y $3.453.600 en efectivo.
- En el sector chacras de Senillosa: En un domicilio se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un postnet.
- En el loteo C.H. de Senillosa: En la propiedad habitada por P. A. G. y A. M. M., se procedió al secuestro de un vehículo Fiat Bravo vinculado a la logística delictiva.
- En el Barrio Vista Hermosa en Centenario: En este inmueble, identificado como lugar de acopio, se secuestraron 461 gramos de cocaína, $190.000, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.
Cuál fue la calificación
Según se informó desde el MPF, el hecho fue calificado provisoriamente como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.
El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la formulación de cargos, y como medidas cautelares se estableció la prisión preventiva para P. A. G. (varón), por cuatro meses, y en el caso de J.D.A (varón), por dos meses; además de la imposición de prisión domiciliaria por cuatro meses para J. E. F. (varón), A. M. M. (mujer) y P.G.G (varón).
También, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se embargaron las cuentas bancarias y las billeteras virtuales de las personas imputadas, y se clausuró la vivienda allanada en Centenario.
