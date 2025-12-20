Imputaron a cinco personas por hacer delivery de drogas en Senillosa y Centenario

Acusaron a cuatro varones y una mujer por el delito de venta de estupefacientes. Previa realización de allanamientos con material secuestrado para la causa.

El Ministerio Público Fiscal ( MPF) acusó a cinco personas, cuatro varones y una mujer, de integrar una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en las ciudades de Senillosa y Centenario. Quedaron imputados por el delivery de drogas en una audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este sábado en la Ciudad Judicial .

Tanto la fiscal del caso Silvia Moreira como el asistente letrado Pablo Jávega, ambos de la fiscalía de Narcocriminalidad, pidieron medidas cautelares para que los acusados y la acusada permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

Según la teoría del caso presentada, la actividad fue desarrollada al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. Los imputados y la imputada operaban desde distintos puntos de venta fijos y bajo la modalidad de entrega a domicilio. Lo hacían en diversos horarios con personas que se acercaban a adquirir estupefacientes en esas bocas de expendio o bien a través de la modalidad delivery, empleando autos.

Sala de audiencia - tribunales - ciudad Judicial neuquen 02 Claudio Espinoza

Los identificaron y establecieron sus roles

De acuerdo a la evidencia recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la Policía provincial, se pudo determinar la participación de cada una de las personas.

J. E. F. (varón), P. A. G. (varón) y A. M. M. (mujer): Realizaban tareas de comercialización, acopio y recepción de pagos.

J. D. A. (varón) y P. G. G. (varón): Encargados del acopio, fraccionamiento de la sustancia y recepción de pagos.

Allanaron dos domicilios

La formulación de cargos se efectuó luego de cuatro allanamientos simultáneos realizados ayer por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, que permitieron desarticular los centros de operación:

En la calle Pascual Puente de Senillosa: En la vivienda del imputado J. E. F. (donde funcionaba un comercio), se incautaron 118,47 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y $3.453.600 en efectivo.

En el sector chacras de Senillosa: En un domicilio se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un postnet.

En el loteo C.H. de Senillosa: En la propiedad habitada por P. A. G. y A. M. M., se procedió al secuestro de un vehículo Fiat Bravo vinculado a la logística delictiva.

En el Barrio Vista Hermosa en Centenario: En este inmueble, identificado como lugar de acopio, se secuestraron 461 gramos de cocaína, $190.000, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.

Cuál fue la calificación

Según se informó desde el MPF, el hecho fue calificado provisoriamente como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la formulación de cargos, y como medidas cautelares se estableció la prisión preventiva para P. A. G. (varón), por cuatro meses, y en el caso de J.D.A (varón), por dos meses; además de la imposición de prisión domiciliaria por cuatro meses para J. E. F. (varón), A. M. M. (mujer) y P.G.G (varón).

También, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se embargaron las cuentas bancarias y las billeteras virtuales de las personas imputadas, y se clausuró la vivienda allanada en Centenario.