Escapaba en una moto robada por la Ruta del Petróleo y la abandonó para darse a la fuga por la barda

Durante un patrullaje preventivo que realizaban efectivos de la Comisaría 5° , divisaron a un joven que circulaba en moto y, al intentar identificarlo, abandonó el rodado y se dio a la fuga . El hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado sobre la ruta 67, conocida como "Ruta del Petróleo".

Alrededor de las 2 de la mañana, efectivos policiales lograron identificar a un motociclista que circulaba por la banquina con una rueda aparentemente pinchada. Al intentar identificarlo, con señales lumínicas y sonoras, rápidamente evadió el control.

El joven conductor ingreso a un sector descampado, abandonó el rodado y se dio a la fuga a pie. Al encontrarla, personal de la Comisaría Quinta logró constarar que el mismo presentaba un dominio que no correspondía al rodado.

moto ruta del petroleo secuestro

Luego, a través del sistema informático policial, se estableció que se trataba de una motocicleta Honda Titan con pedido de secuestro vigente en el Sistema Nacional.Finalmente, el rodado fue secuestrado y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Un episodio similar tuvo lugar en la madrugada del domingo pasado, cuando personal policial logró recuperar una moto que tenía pedido de secuestro vigente a raíz de un robo. El operativo tuvo lugar en el barrio Melipal y terminó con un hombre demorado.

Personal de la Comisaría 21° llevó a cabo las diligencias correspondientes alrededor de las 2:45 horas en la intersección de las calles 1° de Mayo y Avendida Huilen. Efectivos intentaron identificar a dos hombres que circulaban a bordo del rodado de bajo cilindrado pero, al momento de interceptarlo, uno de ellos abandonó la moto e intento darse a la fuga.

Persecución de alto riesgo entre Senillosa y Centenario: un policía fracturado y el sospechoso prófugo

Una semana atrás, las rutas se convirtieron en un corredor de tensión. Lo que comenzó como un control de rutina en la báscula de Senillosa terminó en una persecusión que atravesó rotondas y rutas provinciales hasta Centenario. La conducción incluyó maniobras en contramano y un policía con lesiones graves.

Según detalló a LM Neuquén el comisario Héctor Valdez, todo se inició cuando personal policial realizaba un control vehicular y detectó una moto que, al advertir la presencia de los patrulleros, evadió el operativo y se dio a la fuga. “Hizo caso omiso a las señales de detención, hizo un giro en U y escapó a alta velocidad sin importarle nada”, explicó.

De esta manera, la persecución avanzó por la Ruta 22 hasta la autovía y continuó hacia la rotonda de Pluspetrol, Ruta 51 y luego al acceso a Centenario y otras vías provinciales. En ese trayecto, el comisario señaló que uno de los efectivos logró darle alcance a la altura de la Ruta 61, pero la moto en fuga le habría tocado la rueda, perdió el control de la moto y cayó al asfalto. En la caída, el policía sufrió un esguince de tobillo, aunque la persecución continuó con otros móviles.

persecucion policial motos senillosa centenario ruta 7 (2)

El sospechoso retomó a toda velocidad y con gran agilidad por la Ruta 51 para luego dirigirse hacia la Ruta 7, en dirección a Centenario. Allí, otro patrullero logró acercarse nuevamente, pero en medio del operativo uno de los efectivos volvió a caer de la moto. Esta vez, el parte médico confirmó lesiones de mayor gravedad: fractura hombro y pierna que motivaron asistencia inmediata.