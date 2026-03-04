Murió una nena de 12 años: iba en moto con su papá y chocaron contra un camión

Qué se sabe del trágico accidente que dejó además, al conductor de la moto internado.

La policía constató que el rodado era una moto marca Keller 110 cc que era conducida por un hombre de 50 años.

Un brutal accidente conmocionó a la ciudad de Resistencia, en provincia de Chaco , donde murió una nena de 12 años. Protagonizó junto a su padre un violento choque contra un camión.

El siniestro ocurrió en la esquina de Colón y Toledo de aquella ciudad alrededor de las 14 horas del martes. Rápidamente intervino personal de la Comisaría Tercera Metropolitana , quienes constataron que el rodado era una moto marca Keller 110 cc que era conducida por un hombre de 50 años.

Por causas que aún son materia de investigación, la moto impactó contra un camión Volkswagen de gran porte que circulaba en la zona. Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto sufrieron l esiones de consideración.

Qué se sabe del fatal accidente

Fuentes policiales indicaron que llegaron al lugar los servicios de emergencia y trasladaron a ambos al hospital más cercano. Pese a los esfuerzos del personal médico, la nena llegó sin signos vitales al centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

El padre de la menor, debido a la gravedad de sus heridas, permanece internado pero fuera de peligro. Y la causa fue caratulada como “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”.

La fiscalía a cargo, el Equipo Fiscal Nº 6, ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se produjo el choque. Por otro lado, el conductor del camión quedó supeditado en la causa. Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y registros para establecer cómo se produjo la colisión.

Vecinos de la zona indicaron que es una zona con un fluido tránsito de motos y camiones el lugar, por lo cual se vieron sumamente conmocionados por el hecho y manifestaron la necesidad de poder mejorar la seguridad vial de la ciudad chaqueña.

Un motociclista murió degollado por una soga

Una verdadera tragedia tiñó de luto el carnaval en la localidad bonaerense de Quilmes, donde un motociclista murió decapitado tras impactar contra una soga que habían colocado los vecinos para celebrar un desfile de murgas.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto aunque no sufrió heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

En las últimas horas se confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Federico Martínez, de 35 años de edad. Medios locales revelaron que el hombre había pasado a buscar a su hijo de 11 años para ir a pescar y cuando se dirigían a compartir el día juntos ocurrió el trágico accidente.

Si bien en un primer momento trascendió que el motociclista había chocado contra una soga, en realidad el objeto era de metal y estaba recubierto en plástico. Además, había sido colocado para realizar un corso que no estaba habilitado por el municipio, según informó el cuñado de la víctima en Mediodía Noticias (El Trece).