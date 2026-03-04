La nueva ley aprobada por el Congreso define cuándo, cómo y bajo qué condiciones un empleado puede gozar de su tiempo de descanso.

Reforma laboral: qué cambia con respecto a las vacaciones y los 3 detalles a tener en cuenta

La reforma laboral , impulsada por el Gobierno y aprobada recientemente por el Congreso de la Nación, modifica varios puntos sensibles de la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de ellos es el relacionado con las vacaciones . La flamante normativa define cuándo, cómo y bajo qué condiciones un empleado puede gozar de su tiempo de descanso.

La denominada Ley de Modernización Laboral no cambia el período general de otorgamiento entre octubre y abril , aunque sí habilita a que el empleado y el empleador pacten su goce fuera de ese plazo. Con esta mayor flexibilidad, se eliminan restricciones estacionales y se extiende el margen temporal disponible para descansar.

La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 21 días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad. Esta medida busca garantizar que los empleados cuenten con tiempo suficiente para organizar sus compromisos personales y familiares de acuerdo al cronograma definido por el empleador.

lona playa ojotas vacaciones 1200 Cada trabajador tendrá derecho a tomarse vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Vacaciones fraccionadas, otro cambio de la reforma laboral

En una de las modificaciones más importantes sobre las vacaciones, la reforma laboral habilita a fraccionar el período de descanso, siempre siempre que cada parte no sea menor a una semana completa. Es decir, la licencia paga no se limitará a una sola vez por año, sino que podrá dividirse en segmentos de al menos siete días corridos. Esta estructura marca un contraste con el esquema anterior, en el que las vacaciones usualmente se tomaban completas en una única ocasión durante el ciclo anual.

Al permitir el fraccionamiento del período vacacional, la ley busca reflejar las modalidades actuales del mundo del trabajo y la necesidad de adaptar la regulación a estructuras más flexibles y dinámicas. Al mismo tiempo, impone límites claros para preservar el derecho a un verdadero descanso: los periodos jamás deben dividirse en tramos inferiores a una semana.

"La ley actual te pide que te tomes las vacaciones en un período particular de tiempo. Pedir esa flexibilización es un poco lo que están pidiendo los jóvenes. Ya no es más como cuando éramos chicos, que la gente quería irse un mes a la costa y eso”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aclaró que todo tiene que ser de “mutuo acuerdo, que se pueda arreglar".

Calendario Empresarios piden que las vacaciones se otorguen de forma fragmentada y por períodos no inferiores a 7 días consecutivos.

La retribución correspondiente al período de descanso deberá ser abonada al inicio del mismo. Si las vacaciones se otorgan en forma fraccionada, el empleador podrá optar por liquidar la totalidad de la remuneración correspondiente al total del descanso al comienzo del primer período.

Vacaciones en verano y nueva norma para parejas que trabajen juntas

En varios aspectos, la nueva normativa le pone marco legal a varios aspectos que ya existían en la práctica pero no estaban legalizados. Uno de ellos es lo relacionado a las vacaciones de verano. La reforma establece que, ahora, cada empleado tendrá derecho a tomarse vacaciones de verano al menos una vez cada tres años. La ley anterior no hacía mención a ningún período específico, por lo que si un trabajador deseaba utilizar su descanso en esa época del año, debía negociarlo con su empleador, quien no estaba obligado a otorgarlas en esa fecha.

Otro punto clave que incorpora la reforma involucra a los trabajadores casados o en unión familiar que se desempeñan bajo las órdenes del mismo empleador. En esos casos, el empleador debe otorgar las vacaciones en forma conjunta y simultánea, siempre que ambos así lo soliciten.

vacaciones.jpg Empleado y empleador deben negociar las condiciones de las vacaciones.

El “banco de horas”, un nuevo mecanismo para sumar descanso

La ley establece el denominado “banco de horas”, un mecanismo que permite flexibilizar la organización del tiempo de trabajo, compensar picos de actividad y redefinir el registro de la jornada. El esquema permite acumular más horas en períodos de mayor carga laboral y luego compensarlas con francos o con jornadas reducidas cuando la actividad disminuya.

El sistema no reemplaza a las tradicionales horas extras y la voluntariedad por parte del trabajador es un requisito central. Cada pacto deberá detallar límites, modalidad y funcionamiento, además de asegurar un mecanismo de control verificable para registrar las horas efectivamente trabajadas y aquellas en las que el empleado permanezca a disposición.