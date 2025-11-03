Reforma laboral: cómo funcionará el "banco de horas" que propone el Gobierno

Buscan flexibilizar la jornada laboral y permitir que las horas extra se compensen con días de descanso. La modalidad ya se aplica en Europa y América Latina.

La reforma laboral implenetará el “banco de horas” con el que se propone compensar las horas extra con descanso, en lugar de pago adicional.

En el marco del debate por la reforma laboral , el Gobierno impulsa la implementación del llamado “banco de horas” , una herramienta que permite reorganizar la carga horaria de los trabajadores. El sistema, inspirado en modelos europeos y latinoamericanos, propone que las horas trabajadas de más puedan compensarse con tiempo libre en lugar de pagos adicionales, con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a empleadores y empleados.

El sistema consiste en acumular las horas adicionales trabajadas en una especie de “cuenta personal” del empleado. Cuando la actividad de la empresa baja, ese tiempo se puede usar para tomarse días libres o reducir la jornada , sin que eso implique un descuento en el salario.

Por ejemplo, si una persona trabaja diez horas más de lo habitual en una semana, esas horas se guardan y luego pueden convertirse en tiempo libre. Sin embargo, el esquema no reemplaza el pago de horas extras: el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) seguirá garantizando los recargos del 50% para días comunes y del 100% para fines de semana y feriados.

La jornada laboral semanal de cuatro días sólo se podría aplicar en algunos sectores. La jornada laboral semanal de cuatro días sólo se podría aplicar en algunos sectores. Twitter

Qué plantea la reforma laboral

Durante el último Coloquio de IDEA, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mencionó que el “banco de horas” podría incorporarse como parte de una “jornada elástica”, ajustada a las necesidades productivas de cada sector.

La propuesta figura en el proyecto presentado por la diputada Romina Diez, que introduce el artículo 197 bis en la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo habilitaría a los convenios colectivos a implementar bancos de horas o regímenes de flexibilidad, respetando siempre un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas y sin modificar el tope de 48 horas semanales.

En su texto, el proyecto sostiene que los convenios podrán “establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción”, permitiendo usar colectivamente mecanismos como horas extras, bancos de horas o francos compensatorios.

Grecia, el ejemplo más reciente en materia de reforma laboral

Uno de los modelos más observados es el de Grecia, que recientemente adoptó este sistema. Allí se permite extender la jornada laboral de ocho a un máximo de trece horas, con ciertos límites. Las empresas pueden sumar hasta cinco horas extra por día, tres veces por semana y durante un máximo de 37 días al año.

En lugar de pagar esas horas adicionales, los trabajadores las compensan con jornadas más cortas o días libres en otros momentos. La medida busca responder a los picos de demanda, aunque sectores sindicales alertaron sobre el riesgo de que se vulneren los límites horarios si no hay un control estricto.

trabajo empleo indemnizacion generica (1)

Cómo se aplica el “banco de horas” en el mundo

El sistema no es nuevo y ya está en funcionamiento en varios países:

Brasil: permite compensar horas extra con descanso dentro de un período de hasta seis meses, o un año con convenio colectivo.

permite compensar horas extra con descanso dentro de un período de hasta seis meses, o un año con convenio colectivo. Chile: autoriza pactos individuales o colectivos para distribuir la jornada, especialmente tras la reforma de 40 horas.

autoriza pactos individuales o colectivos para distribuir la jornada, especialmente tras la reforma de 40 horas. México: habilita ajustes mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores en esquemas flexibles.

habilita ajustes mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores en esquemas flexibles. España: los convenios colectivos pueden establecer bolsas de horas compensables dentro de un plazo de cuatro meses.

los convenios colectivos pueden establecer bolsas de horas compensables dentro de un plazo de cuatro meses. Francia: cuenta con el “compte épargne-temps”, una cuenta de ahorro de tiempo para acumular horas o transformarlas en dinero.

cuenta con el “compte épargne-temps”, una cuenta de ahorro de tiempo para acumular horas o transformarlas en dinero. Alemania: utiliza el “Arbeitszeitkonto”, que permite acumular y compensar horas con acuerdos colectivos.

utiliza el “Arbeitszeitkonto”, que permite acumular y compensar horas con acuerdos colectivos. Canadá y Australia: aplican el “time banking” o “time-off in lieu”, donde las horas extra se convierten en tiempo libre.

aplican el “time banking” o “time-off in lieu”, donde las horas extra se convierten en tiempo libre. Países nórdicos: Dinamarca, Noruega y Suecia implementan sistemas de tiempo laboral flexible que facilitan la conciliación personal y familiar.

El “banco de horas” se perfila como una de las piezas más controvertidas de la reforma laboral. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta de modernización y eficiencia, los gremios advierten que su implementación sin controles podría alterar el equilibrio entre flexibilidad y derechos adquiridos.