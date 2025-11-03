Alerta FBI: el escalofriante hallazgo en la casa del adolescente que planificaba un tiroteo en su escuela

Tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa como Rafael Solich, autor de la masacre de Carmen de Patagones.

Adolescente planeaba un tiroteo en masa en una escuela de Caballito y fue detenido.

Tras el intento de ataque planificado en una escuela de Caballito , un familiar del menor habló en el grupo de WhatsApp y reveló cómo está el joven. Además, dio una insólita explicación sobre los objetos incautados durante el operativo policial.

En las últimas horas, trascendió el mega operativo que se realizó en un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi en el que agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal concretaron arrestar a un joven, de 16 años, que tenía planificado realizar un tiroteo escolar en el mes de noviembre .

En las últimas horas, trascendieron los mensajes que envió un cercano al menor, en los que expuso que los cargadores de carabina y pistolas son de un deporte de réplicas eléctricas.

Los investigadores encontraron una colección alarmante de objetos violentos y materiales ideológicos.

Entre los elementos secuestrados se contaban réplicas de fusiles, algunos decorados con esvásticas y nombres de tiradores masivos como Anders Breivik, Brenton Tarrant y Rafael Solich. También se hallaron armas blancas, gas pimienta, cargadores, balas de goma, empuñaduras, bombas molotov y una mira telescópica.

PFA

Además, la policía incautó símbolos del grupo supremacista Frente Patriótico, junto con un cuaderno con anotaciones detalladas sobre cómo ejecutar un ataque y una carta suicida escrita por el propio joven.

Desde la Unidad Antiterrorista de la PFA, remarcaron que este tipo de hallazgos demuestran la importancia del monitoreo de redes sociales y la cooperación internacional para prevenir hechos violentos antes de que se materialicen.

A su vez, aclaró que el adolescente está con tratamiento psicológico por depresión y que esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo.

“No hay peligro de nada, él está controlado en el hospital y sin ninguna custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”, dice uno de los mensajes a los que accedió la agencia Noticias Argentinas.

El menor asistía al establecimiento educativo Miguel Hernández y antes iba al Educativo Modelo, institución en el que el joven pretendía llevar a cabo el tiroteo.

El adolescente fue detenido en su departamento de Caballito tras una investigación conjunta entre la Policía Federal y el FBI.

El domicilio fue allanado con la orden de la jueza María Romilda Servini, y allí se secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”; y una carta de despedida ante un posible suicidio.

Los escalofriantes nombres de tiradores de referencia

A su vez, tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

El adolescente permanece bajo custodia y será sometido a pericias psiquiátricas antes de que la jueza Servini defina los pasos a seguir. Por ahora, la investigación se centra en determinar el alcance real del plan y en evaluar su estado mental.