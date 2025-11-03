Neuquén tendrá un evento clave sobre Inteligencia Artificial y gobiernos inteligentes

También harán el lanzamiento de "Neuquén + Ágil", un portal para recibir inquietudes de los ciudadanos sobre gestiones con la administración provincial.

La ciudad de Neuquén será sede de un evento clave para la actualización de la administración pública en un contexto de crecimiento acelerado del uso de Inteligencia Artificial (IA). Este jueves, profesionales, académicos y emprendedores debatirán el avance de la IA y sus aplicaciones más útiles para desarrollar gobiernos inteligentes.

El jueves 6 de noviembre se realizará en el Auditorio de Casa de Gobierno de Neuquén, la jornada de innovación y tecnología “Tech Day: Neuquén en red – Un Estado mejor conectado”, del que participarán profesionales, académicos y representantes del sector privado vinculados a la inteligencia artificial (IA), ciudades y gobiernos inteligentes, modernización digital, conectividad y Centros de Datos.

La actividad comenzará a las 9:30 y durante la jornada se hará el lanzamiento del portal provincial NQN + Ágil , que funcionará como un espacio de recepción de inquietudes de los ciudadanos sobre gestiones y trámites ante la administración pública provincial.

nqn agil

Además, se presentará la Mesa de Modernización, que integrará a todos los ministerios provinciales con el objetivo de definir indicadores y su medición periódica y establecer los criterios tecnológicos para el funcionamiento de toda la administración pública.

El programa de disertaciones como también así las inscripciones a Tech Day se puede consultar en este sitio web.

Como parte de las actividades, se suscribirá una carta de intención entre el Gobierno provincial y la Universidad Austral para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Humanas, con el objetivo de promover espacios urbanos diseñados y construidos para y con las personas, donde las tecnologías y los datos se convierten en aliados estratégicos de la gestión, y brindar soluciones que satisfagan las necesidades de las personas, la comunidad y el territorio, beneficiando tanto a las generaciones presentes como a las futuras.

El ministro de Planificación y Modernización, Rubén Etcheverry, sostuvo que “como Gobierno provincial buscamos poner a disposición de los neuquinos muchas herramientas que permitan convertirse en trabajadores calificados y con habilidades en Inteligencia Artificial y otras tecnologías para competir en un mercado laboral cada vez más exigente”.

El cronograma del evento

9:30 Acreditación

9:50-10:00 Introducción - Rubén Etcheverry, ministro de Planificación de la provincia del Neuquén y Facundo Díaz, CEO y fundador de /q99.

10:00-10:30 Palabras de bienvenida. Rolando Figueroa, gobernador de la provincia del Neuquén

10:30-10:50 Firma de convenios de integración EDIS (Ecosistemas de Integración Digital) con municipios. Acuerdos interministerial creación de la Mesa de Modernización provincial y Carta de Intención de Smart Cities (Ciudades Inteligentes) con Universidad Austral.

10:50-11:10 Presentación de la plataforma digital Neuquén + Ágil a cargo del ministro Rubén Etcheverry y del subsecretario de Modernización de la provincia del Neuquén, Juan Manuel Morales.

Casa de gobierno nueva baranda (1) Claudio Espinoza

11:10-11:40 “Ciudad cuántica en Neuquén: ¿por qué no?”. Facundo Díaz, director general y fundador de /q99

11:40-12:00 “Inteligencia artificial para mejores ciudades”. L. Bellocchio, Universidad Austral.

12:00-12:20 “IA en la industria energética”. PUZZLE.

12:30-13:00 Workshop-Técnicas de prompting. Dimensión usuario final. J. G. Corvalán, Laboratorio de Innovación en Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA IA LAB) - HUB TECH IA.

13:00-13:30 "Argentina despierta: condiciones inmobiliarias para atraer la inversión en Data Centers". Fernando Lerici, gerente de Gestión de Transacciones, e Ignacio Álvarez, coordinador de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield.

Almuerzo

14:30-14:50 “Inteligencia neuquina para transformar la acción en campo”. Exequiel Wiedermann, fundador y director general de INIT Lab y gerente de desarrolladores GDG NQN. “EDI+IA: Cuando la inteligencia artificial resuelve nuestros eventos de vida” Gustavo Georgetti, fundador y director general de ThinkNet.

14:50-15:10 “Casos reales de soluciones basadas en inteligencia artificial en empresas, banca, energía y gobierno” Adrián Carnevale, Grupo DATCO.

15:00 “Presentación de Trámites a Distancia” - Miriam Giglio - OPTIC

15:10 “Observabilidad: El puente entre el Software Tradicional y la Inteligencia Artificial” -Rodrigo Torrealba -OPTIC

Cierre y conclusiones.