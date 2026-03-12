El exótico animal en cautiverio que encontró la policía durante un operativo

El operativo se desarrollo en el barrio Eluney de Centenario.

Una serie de allanamientos desarrollados por la policía durante este jueves 12 derivaron en un sorpresivo hallazgo . El operativo, enmarcado dentro de una investigación por abuso de arma de fuego, culminó con la liberación de un animal silvestre que estaba en cautiverio dentro de una vivienda.

El procedimiento fue realizado en el barrio Eluney en Centenario , a raíz de una denuncia presentada el 1 de febrero.

Las diligencias demandaron la colaboración del personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, junto a efectivos de la Comisaría 52°, con apoyo de unidades de UESPO, Policía Metropolitana, Tránsito Villa Obrera, Comisaría 5° y Comisaría 49°.

Como resultado del operativo, dos hombres mayores de edad fueron demorados y se secuestraron vehículos, municiones, equipos de comunicación y demás elementos.

allanamiento centenario municiones

Un gran botín

Entre los elementos incautados el personal policial informó que se encontraban:

Un vehículo Citroën C3

Dos motocicletas

13 cartuchos calibre .22

Un cartucho calibre 11.25

Dos equipos de comunicación

Además, en uno de los domicilios allanados los uniformados encontraron siete plantas de cannabis sativa, por lo que se dio intervención al personal del área de Antinarcóticos, que tomó participación en el procedimiento.

allanamiento centenario buho

El hallazgo inesperado

En medio de las diligencias, los policías detectaron la presencia de un animal silvestre que se encontraba en cautiverio dentro de una de las viviendas. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de Guardafauna, que acudió al lugar para rescatar al animal y verificar su estado.

Los agentes realizaron el retiro del buho y labraron la correspondiente infracción, ya que la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida.

Se trata de un ave protegida que no puede mantenerse en cautiverio sin autorización de las autoridades ambientales. El animal quedó bajo custodia de Guardafauna para su evaluación y eventual reinserción en su hábitat natural.

allanamiento centenario marihuana

Investigación en curso

Tras finalizar los allanamientos, los dos hombres demorados fueron trasladados a la unidad policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, que analiza los elementos incautados para avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado.