Ascendieron a unos 900 oficiales y suboficiales de la Policía de Neuquén

En la capital neuquina, el acto se desarrolló en las instalaciones de la Dirección Seguridad del Limay, pero la formalización de los ascensos tuvo lugar en toda la provincia.

Se formalizó el acto de imposición de jerarquías, este jueves en las instalaciones de la Dirección Seguridad del Limay, donde ascendieron casi 900 efectivos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Neuquén . El ascenso de los efectivos fue en función de su trayectoria, compromiso y vocación de servicio, alcanzaron nuevas responsabilidades dentro de la fuerza.

El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolin i, encabezó este jueves el acto de imposición de jerarquías a personal de la Policía del Neuquén, acompañado por el jefe de la fuerza, comisario general Tomás Díaz Pérez, y el subjefe, comisario general Walter San Martín . De la ceremonia también participaron integrantes del Consejo Asesor, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la institución policial.

La imposición de jerarquías se realizó de manera simultánea en toda la provincia, a cargo de los distintos directores de Seguridad de cada región. En la ciudad de Neuquén se desarrolló el acto central.

La imposición de jerarquías representa uno de los momentos más significativos en la carrera policial, al reconocer el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo de quienes diariamente trabajan por la seguridad de la comunidad. La ceremonia contó además con el acompañamiento de la familia policial, quienes compartieron este importante paso en la carrera de los oficiales ascendidos, reafirmando el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el servicio de seguridad pública en la provincia.

ascenso- oficiales- suboficiales- Policía- Neuquèn-1

Los ascensos en la Policìa neuquina

En total, fueron 876 efectivos los que resultaron promovidos a nuevas jerarquías dentro de la carrera policial. Los ascensos corresponden a:

59 suboficiales principales a suboficial mayor

98 sargentos ayudantes a suboficial principal

62 sargentos primeros a sargento ayudante

132 sargentos a sargento primero

136 cabos primeros a sargento

177 cabos a cabo primero

212 agentes a cabo

El ministro Nicolini destacó en el acto central de la capital neuquina el avance de la nueva Ley de la Policía de la Provincia: “Hemos avanzado con una nueva Ley de la Policía de la Provincia, que incorpora cambios fundamentales para el bienestar de la fuerza. Cambios que tienen que ver con derechos, oportunidades y con mejorar la carrera policial”, dijo el funcionario en su alocución frente a los efectivos y autoridades máximas de la fuerza policial.

ascenso- -oficiales- suboficiales- Policía- Neuquèn-4

Además, remarcó la importancia de la nueva normativa para el desarrollo de la institución. “Esta nueva Ley de la Policía de la Provincia marca un paso muy importante para la institución. No es solo una actualización normativa, es una ley que reconoce el trabajo de quienes todos los días salen a la calle a cuidar a los neuquinos. Una ley que incorpora derechos, que amplía oportunidades dentro de la carrera policial y que pone en el centro el bienestar de quienes integran la fuerza”, señaló.

E indicó que "fortalecer a la Policía también significa cuidar a sus hombres y mujeres, acompañar su crecimiento y darles las herramientas que necesitan para cumplir con su tarea”,