Borracha y a los gritos: el video de la mujer trans que atropelló a una inspectora con la camioneta

En una zona roja de Palermo, policías de la división motorizada observaron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante.

Un insólito episodio tuvo lugar en los bosques de Palermo este miércoles por la madrugada, cuando una mujer trans , en evidente estado de ebriedad, se negó a un test de alcoholemia y terminó atropellando a una inspectora de la Policía de la Ciudad durante un control.

Todo comenzó alrededor de las 5 de la mañana , cuando efectivos de la Comisaría Vecina 14 C realizaban un control de tránsito y le pidieron realizar el test a una mujer que se encontraba en la zona realizando labores sexuales. Ante la negativa, comenzó a insultar a los inspectores y se dio a la fuga .

La detenida fue identificada como Beatriz Tobada de 45 años y está acusada por "lesiones y resistencia a la autoridad", mientras que la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Tamara Cristini, pidió el secuestro del vehículo, una camioneta Jeep blanca.

El episodio fue registrado en video y fue viralizado rápidamente. Según los primeros reportes oficiales fue vista conduciendo su vehículo de "manera zigzagueante". Al darse a la fuga, comenzó una breve persecución, y a unos 800 metros colisionó contra la parte trasera de un patrullero.

Cómo fue el tenso cruce entre la Policía y la mujer trans

En el control realizado en una zona roja de Palermo, policías de la división motorizada observaron que una Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante por la zona. Cuando los agentes lograron identificar a la conductora, ella rápidamente se puso violenta. "¿Por qué me pega? Dejame", les gritaba a los policías mientras discutía al bajar del vehículo.

"Vos no te metas", le indicó Tolaba a alguien del control mientras intenta salir de la situación, donde se la puede ver filmada en primer plano y apenas vestida con lencería de encaje negra y bordó. "Tomatelá", le responde una voz femenina para que ella pueda irse del lugar. La conductora se da media vuelta y camina rápidamente y gesticulando hacia la puerta que la llevará al asiento del conductor.

Fue en este momento que volvió a subir a la camioneta e intentó escapar del lugar, momento en el que pasó por encima de una oficial. Pese a los gritos de los policías que le pedían que detuviera la marcha, continuó su fuga.

Cuando la mujer choca con un patrullero a los 800 metros, otro efectivo policial resultó herido. De esta forma, tanto la inspectora atropellada como el efectivo fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, sin riesgo de vida.

La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Tamara Cristini, dispuso la detención de la agresora, el secuestro del vehículo, una camioneta Jeep blanca, y labrar actas por los delitos de "lesiones y resistencia a la autoridad".

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) Nocturna, bajo la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención de la conductora.

